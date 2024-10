Real Madrid, la réaction cinglante de David Alaba sur une éventuelle retraite anticipée

Le défenseur du Real Madrid a répondu, mardi, aux rumeurs sur une éventuelle retraite anticipée.

Cela fait déjà plusieurs mois que David Alaba n'a plus joué un match de football. Blessé depuis moins d'un an avec le Real Madrid, l'international autrichien n'a toujours effectué son retour. Ces derniers jours, des rumeurs ont même germé sur un éventuel départ du joueur à la retraite. Des rumeurs auxquelles David Alaba a répondu, ce mardi.

Retraite anticipée pour David Alaba ?

Le Real Madrid a vécu une campagne mémorable la saison dernière. Mais s'il a remporté plusieurs trophées (Liga, C1, Supercoupe d'Espagne), le club madrilène n'a pas pu compter sur tous ses joueurs et surtout ses cadres. Plusieurs joueurs ont manqué au Real Madrid à l'image de Thibaut Courtois, Eder Militao ou encore de David Alaba, tous victimes d'une grave blessure.

Si les deux premiers sont revenus en fin de saison et ont pu jouer la finale de la Ligue des Champions, ce n'était pas le cas de David Alaba. L'état de l'ancien latéral gauche du Bayern Munich ne s'était toujours pas amélioré et son retour était reporté en fin d'année. Par ailleurs, la situation de David Alaba commence à inquiéter et beaucoup s'interrogent sur une éventuelle retraite anticipée du capitaine de l'Autriche.

Le démenti formel du clan Alaba

Victime d'une rupture ligaments croisés en décembre 2023, David Alaba était attendu pour faire son retour en fin d'année 2024. Mais la presse espagnole a jeté un coup de froid pour l'international autrichien ces dernières semaines en révélant que son rétablissement prenait plus de temps que prévu. Ainsi, David Alaba ne devrait finalement pas faire son retour avant début 2025. Une nouvelle qui a déclenché des rumeurs sur une éventuelle retraite anticipée du sociétaire du Real Madrid.

Dans la foulée, le clan Alaba est monté au créneau pour apporter un démenti formel. Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, le clan du joueur indique que ces rumeurs sont « totalement absurdes » et que « guérison d'Alaba se déroule comme prévu ; le joueur, les médecins et les préparateurs physiques sont satisfaits du processus de guérison. Alaba poursuit son plan de guérison et se sent de mieux en mieux ».