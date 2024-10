David Alaba, c’est terminé

Depuis près d’un an, David Alaba n’a plus foulé les pelouses pour une rencontre officielle. Blessé, l’Autrichien était attendu ce mois d’octobre.

Après la grave blessure de Dani Carvajal, qui est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament latéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite, le Real Madrid pensait s’appuyer sur la polyvalence de David Alaba, qui devrait reprendre le service ce mois-ci.

Un début de saison compliqué pour le Real Madrid

Champion d’Espagne et d’Europe, le Real Madrid, qui a lancé sa nouvelle saison par le sacre en Supercoupe de l’UEFA, est loin de combler les attentes de ses supporters et suiveurs. Le club merengue réalise un début de saison compliqué. Après 9 journées en Liga, la Maison Blanche se contente de la deuxième place avec 21 points au compteur derrière son éternel rival, le Barça (1er, 24 point). Les Merengue comptent 6 victoires et 3 matchs nuls.

Vainqueur de Stuttgart (3-1) pour ses débuts en Ligue des champions, le Real Madrid a été surpris à Lill (1-0) lors de sa deuxième sortie. Mais le Real s'était relancé à Villarreal (2-0) en Liga. En dehors de ces résultats mitigés, le club de la capitale espagnol est en proie à des blessures. Si Mbappé est diminué, mais continue de jouer, c’est Vinicius Junior qui s’était blessé à l’épaule récemment. Mais la plus grave a été celle de Dani Carvajal dont la saison est d’ores et déjà terminée.

Retour avorté pour Alaba

Blessé le 17 décembre 2023 au Santiago Bernabéu au cours d’un match contre Villarreal, le polyvalent défenseur central autrichien est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche, affectant son ménisque. Alors que l’ancien du Bayern Munich a commencé l’entraînement et s’entraîne seul à Valdebebas, il devrait faire son retour sur la pelouse, ce mois d’octobre.

Mais les supporters du Real Madrid devront encore attendre quelques mois pour voir l’artiste à l’œuvre. Selon les informations de Relevo, ce jeudi, l’international autrichien (105 capes, 15 buts) ne rejouera qu’à partir du mois de janvier 2025. Le club merengue ne voudrait prendre aucun risque avec Alaba en dépit de la rupture en défense. Madrid veut être patient pour récupérer son défenseur au top de son niveau.