Racisme - La nouvelle prise de position d'Antonio Rüdiger

Moqué par les supporters de Tottenham il y a quelques semaines, le défenseur a livré un discours fort de courage et de détermination.

Le 23 décembre dernier, Antonio Rüdiger, le défenseur de , avait demandé aux autorités de faire le nécessaire pour identifier et sanctionner les supporters qui l'avaient visé par des chants racistes déplorables, au Hotspur Stadium, lors de la réception des Blues de Chelsea.

L'international allemand avait en effet été visé par des insultes en fin de rencontre, comme l'avait notamment fait savoir à l'arbitre de la rencontre le capitaine César Azpilicueta. Auparavant, Antonio Rüdiger avait été impliqué dans une action de jeu ayant conduit à l'expulsion de Heung-min Son. S'il n'avait pas hésité à prendre position dans les médias pour demander aux autorités de durcir leur lutte contre les dérives racistes, le défenseur n'a malheureusement pas obtenu gain de cause...

"Contre Tottenham, je me sentais incroyablement seul"​

Déterminé à lutter contre le racisme qui sévit actuellement, l'international allemand s'est de nouveau exprimé sur le sujet dans la presse. Cette fois, Antonio Rüdiger s'est confié dans les colonnes du média allemand Der Spiegel, livrant un discours clair, net et précis : il ne lâchera rien.

"Je ne peux tout simplement pas comprendre que le racisme existe encore aujourd'hui. Comment est-il possible que personne sur les 60000 personnes dans ce stade n'en ait rien compris ? Je me tiens donc là comme un menteur. J'ai le sentiment que je dois fermer la bouche. Mais j'ai un message : je ne le ferai pas. J'ai l'impression que je n'étais pas un être humain, mais un animal. Un singe. Je pense que si vous n'avez pas vécu de telles situations, vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressentais. Contre Tottenham, je me sentais incroyablement seul", a expliqué le joueur de Chelsea. À quand des sanctions exemplaires ?