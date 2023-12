PSG : Zaïre-Emery, le gros retournement de situation !

Blessé avec l’Equipe de France en novembre, Warren Zaïre-Emery est éloigné des terrains depuis. Mais une très bonne nouvelle tombe.

Convoqué pour la première fois par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, en Equipe de France, Warren Zaïre-Emery n’avait pas pu disputer les deux matchs avec les finalistes de la dernière Coupe du monde.

Zaïre-Emery absent jusqu’en 2024 ?

Alors qu’il était convoqué pour jouer les deux matchs du mois de novembre contre Gibraltar (14-0) et la Grèce (2-2), Warren Zaïre-Emery n’a pu disputer que le premier match au cours duquel il a inscrit son tout premier but avec les Bleus (16e). Malheureusement, il n’avait pas pu terminer la rencontre, car il s’était blessé quatre minutes après son but inscrit.

Victime d'une entorse, le jeune milieu de terrain avait mis à la disposition du Paris Saint-Germain pour poursuivre les soins appropriés. Après les examens, le club francilien avait annoncé l’indisponibilité du natif de Montreuil jusqu’en 2024. « Victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaire-Emery restera en soins jusqu’à la trêve hivernale », avait indiqué le club champion de France sur son site internet.

Zaïre-Emery présent contre Nantes ce samedi ?

Ce samedi 9 décembre 2023 à 21 heures, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Si le retour du jeune parisien de 17 ans a été annoncé dans un mois en début de cette semaine, une autre très bonne nouvelle vient de tomber ce weekend.

A en croire les informations de L’Equipe, Warren Zaïre-Emery, pourtant annoncé forfait jusqu'à la fin de l'année, est à la disposition de Luis Enrique pour la réception de Nantes, samedi. Le joueur ne ressent plus aucune douleur à sa cheville droite, celle victime d'une entorse contre Gibraltar (14-0), le 18 novembre dernier.

Warren Zaïre-Emery a repris l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain cette semaine. Bien qu’il n’ait pas effectué toutes les séances en intégralité avec les Franciliens, le jeune milieu de terrain a évolué sans gêne ni retenue, ce qui a fait dire à Luis Enrique, vendredi, qu'il « était à la disposition du groupe » pour recevoir Nantes, samedi soir. Reste au staff de décider si Zaïre-Emery jouera ou pas.