France - Gibraltar : Les Bleus sans pitié (14-0) !

La France affrontait ce samedi Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Score final, 14-0.

L'Equipe de France était aux prises avec Gibraltar ce samedi soir à Nice à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024. Sans pitié, les Bleus ont déroulé et infligent une cuisante défaite à leurs adversaires du soir.

Les Bleus détruisent Gibraltar

Gibraltar n'aura pas le temps de respirer dans cette rencontre. Les Bleus ouvraient déjà le score dès la 3e minute de jeu. Lancé par Coman, Clauss envoyait un centre dans la surface adverse. Malheureux, Santos deviait le ballon dans ses propres filets (1-0,3e). Deux minutes plus tard, Gibraltar encaissait un nouveau CSC. Cette fois-ci, c'est Mouelhi qui va dévier le ballon dans les filets sous la pression de Thuram (2-0, 5e). 15e, c'est au tour du néo international de se démarquer. Titulaire son premier match, Warren Zaïre-Emery s'offrait également son premier but en Équipe de France après un échange avec Coman (3-0, 15e.) Malheureusement, le milieu parisien sort sur blessure juste après son but.

Neuf buteurs différents

Après le but de Zaïre-Emery, la France va dérouler dans cette première temps en punissant Gibraltar presque sur chaque occasion. Mbappé, sur le penalty (30e), Clauss (34e), Coman (36e), Fofana (37e) vont accroître l'avantage des Français. 7-0, c'est le score à la mi-temps. Gibraltar n'aura jamais existé dans cette première mi-temps largement dominée sur tous les plans par la France.

Les Bleus appliqués jusqu'au bout

Le calvaire va continuer pour les visiteurs en deuxième mi-temps. Adrien Rabiot y allait de son but aussi à la 63e (8-0) avant que Kingsley Coman ne s'offre un doublé à la 65e (9-0). Ousmane Dembélé, critiqué pour son manque de réalisme au PSG, retrouvait le chemin des filets à la 72e (10-0), suivi du doublé de Kylian Mbappé (11-0, 74e). Entré en cours de jeu, Olivier Giroud pensait participer aussi au festival offensif de la France mais son but sera refusé pour hors-jeu. C'est finalement Mbappé qui marquait le 12e but de la France en s'offrant un triplé par la même occasion (12-0, 82e). Olivier Giroud finira par y aller de son but aussi après un merveilleux une-deux avec Griezmann (13-0, 89e). L'attaquant de l'AC Milan s'offrait même un doublé sur un ciseau retourné (14-0, 90+1). L'arbitre va enfin mettre un terme au calvaire de Gibraltar en sifflant la fin du match après le 14e but français. Avec 3 nouveaux points, la France est sûre d'être parmi les têtes de série lors du tirage au sort de l'Euro 2024.