PSG - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Avant de se déplacer à Dortmund en C1, le PSG a un match important à négocier en championnat contre Nantes.

Malgré un début de saison cahin-caha, le PSG figure aujourd’hui en tête du classement de la Ligue 1. L’équipe francilienne possède une confortable avance sur son dauphin (4 points sur Nice), et qui n’est même pas un concurrent pour le titre. La situation est idéale, mais il incombe aux Franciliens de la maintenir comme telle. Pour cela, il est nécessaire d’assurer le plein de points contre Nantes.

Un match piégeux pour le PSG

Il y a une semaine, cette partie contre les Canaris aurait ressemblé à une formalité pour les Parisiens car le FCN était en pleine crise. Ce n’est désormais plus le cas. Merlin et ses coéquipiers se sont bien relancés en tombant Nice à domicile (1-0). Ils débarquent donc au Parc des Princes avec le plein de confiance et la ferme volonté de réussir un exploit. Et exploit n’est pas un mot galvaudé puisque les Jaune et Verts n’ont remporté qu’un seul de leurs 40 derniers déplacements chez les équipes de tête en début de journée (c’était contre Auxerre en 2003).

Evidemment, Paris ne tient pas à faciliter la tache à son futur opposant. Pour l’équipe de Luis Enrique, il est impératif de prolonger la bonne série. Tant pour conforter son leadership que pour être dans les meilleures prédispositions en vue du grand rendez-vous de mercredi prochain contre Dortmund.

Luis Enrique pourrait faire tourner

Vu l’importance de cette affiche européenne, il ne serait pas surprenant de voir l’entraineur parisien procéder à un turn-over. Les meilleurs éléments pourraient être laissés au repos. Marquinhos et Warren Zaire-Emery sont opérationnels, mais on peut imaginer qu’aucun risque ne sera pris avec eux. Par ailleurs, le cas Achraf Hakimi sera à surveiller. Le Marocain ne s’est pas entrainé vendredi pour des raisons personnelles.

Sans être au complet, Paris devrait normalement imposer sa loi face au 9e du classement. Les champions de France ont marqué 3 buts lors de chacune de leurs 4 derniers réceptions en Ligue 1. Ils tenteront de réussir la passe de cinq samedi soir. Ce qu’ils n’ont plus réalisé depuis février 2020.

Horaire et lieu du match

Le 9 décembre à Paris, à 21h

Stade Parc des Princes

PSG – Nantes

Les compos probables de PSG – Nantes

PSG : Tenas ; Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernandez ; Vitinha, Ugarte, Lee ; Dembélé, Mbappé, Kolo Muani

Nantes : Lafont ; Coco, Comert, Castelletto, Duverne ; Augusto, Moutoussamy ; Mollet, Sissoko, Simon ; Mohamed

Sur quelle chaine suivre le match PSG – Nantes

La rencontre entre le PSG et Nantes sera à suivre ce samedi soir à partir de 21h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal ou encore sur le service DAZN.