Warren Zaire-Emery vient de passer par deux émotions lors de France –Gibraltar.

Titulaire face à Gibraltar ce samedi, Warren Zaire-Emery est devenu le plus jeune international français depuis 1914. Le milieu de terrain du PSG a profité de cette occasion pour s’offrir son premier but sous les couleurs des Bleus, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’Equipe de France. Malheureusement, le prodige français sera arrêté dans son élan. Touché la cheville sur l’action du but, Warren Zaire-Emery est sorti sur blessure. Il est remplacé par Youssouf Fofana dès la 20e minute. Le Parisien s’est ensuite assis sur le banc, le visage souriant, après s’être fait strapper la cheville. Mails il va rejoindre les vestiaires quelques minutes après avec l’aide du staff médical en boitillant.