Terrible ! Encore une mauvaise nouvelle pour Warren Zaire-Emery

Blessé face à Gibraltar avec la France, Warren Zaire-Emery vient d’accueillir une autre mauvaise nouvelle.

Titulaire pour sa première sélection avec les Bleus, Warren Zaire-Emery a profité pour marquer son premier but sous le maillot tricolore. Malheureusement, le prodige français s’est blessé sur l’action du but et a été obligé de céder sa place après seulement 20 minutes de jeu. Le milieu de terrain du PSG en sait un peu plus sur sa durée d’indisponibilité.

Une nouvelle désillusion pour Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery a désormais une idée précise sur sa durée d’indisponibilité. Souffrant d’une grosse entorse ligamentaire, le joueur a quitté le rassemblement des Bleus pour rallier Paris et se mettre à la disposition de son club. Toutefois, le Paris Saint-Germain va devoir patienter avant de faire rejouer le jeune joueur de 17 ans. Dans son point médical rendu public sur les réseaux sociaux lundi, le club francilien révèle que le joueur sera absent jusqu’à la trêve hivernale. « Victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaire-Emery restera en soins jusqu’à la trêve hivernale », peut-on lire sur le site du PSG.

Le casse-tête de Luis Enrique

Ayant fait du joueur un élément important, Luis Enrique risque de faire face à un grand dilemme dans les prochains jours. Pour remplacer Zaïre-Emery, l’entraîneur parisien pourrait lancer l’Espagnol Fabian Ruiz, en forme ces dernières semaines, lui qui a d’ailleurs réagi à sa situation personnelle au PSG, ces dernières heures. En outre, Luis Enrique pourrait également faire avancer Marquinhos au milieu de terrain et associer Danilo Pereira à Milan Skriniar dans l’axe de la défense. Une stratégie qui avait été celle de Thomas Tuchel lors de son passage au club de la capitale. Par ailleurs, l’absence de Warren Zaïre-Emery pourrait contraindre à se renforcer au milieu avec un joueur du même profil lors du mercato hivernal.