Argentine-France (3-3, 4-2 t.a.b) : Lionel Messi et l'Argentine triomphent après une finale historique

C’est au bout d’un match absolument fou que l’équipe d’Argentine a remporté sa troisième étoile.

Lionel Messi et les Argentins ont mieux entamé leur rencontre. La première occasion est pour Mac Allister. Il déclenche une belle frappe à la sixième minute. Hugo Lloris capte le ballon facilement.

Messi enfonce de pâles Bleus

Les Argentins sont très efficaces à la récupération. Ils ont rapidement mis le pied sur le ballon.

Début de match compliqué pour les Bleus. Ils sont pris dans les duels et la récupération de l'Albiceleste a fait très mal pendant le premier quart d’heure.

Théo Hernandez est à l’origine de la première cartouche intéressante pour les Français. Il provoque une faute à l’entrée de la surface de réparation sur le coté gauche. Olivier Giroud reprend de la tête mais il commet une faute sur un défenseur sud-américain.

Excellent sur son côté gauche, Angel Di Maria obtient un penalty après une faute d’Ousmane Dembélé dans la surface de réparation à la 22e. Lionel Messi, le capitaine argentin, se charge d’ouvrir le score pour l’Argentine. Le sixième but de la Pulga depuis le début de la compétition.

Les Tricolores se réveillent enfin. Pas suffisant pour inquiéter les Argentins. Ces derniers ont clairement dominé la première période.

A l’origine du premier but, Angel Di Maria offre un avantage confortable aux siens à la 36e minute de jeu. L’ailier de la Juventus Turin conclu parfaitement une magnifique contre-attaque. Une belle récompense pour le natif de Rosario qui avait manqué la finale de la Coupe du Monde perdue contre l’Allemagne (1-0) en 2014.

Conscient que son navire est en train de prendre l’eau, Didier Deschamps a effectué un double changement quelques minutes avant la pause. Thuram et Kolo Muani ont pris les places de Giroud et Dembélé.

« On est passé au travers de cette première mi-temps, a confié le sélectionneur français au micro de TF1. On s’attendait à ça. On n’a eu ni l’attitude ni le répondant. »

De retour des vestiaires, le danger est toujours du côté de l'Albiceleste. Hugo Lloris, le portier français, est sorti au bon moment sur une louche de De Paul dans la surface de réparation à la 47e minute de jeu.

La pause et le discours de l’entraineur français n’a pas permis aux coéquipiers de Kylian Mbappé de revenir fort. Ils subiront encore à la reprise.

Mbappé redonne espoir à la France

Hugo Lloris, encore lui, a repoussé une nouvelle grosse frappe d’un attaquant argentin. Julián Álvarez, la jeune pépite de Manchester City, n’arrive pas à battre le portier des Spurs à la demi-heure de jeu.

C’est sans nul doute, le meilleur joueur français jusqu’à présent. Le gardien de Tottenham plonge sur le ballon après un caviar de Lionel Messi pour Mac Allister.

La première réelle occasion des Tricolores est pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain décroche une belle frappe à l’entrée de la surface à la 71e. Le ballon passe au-dessus.

Dix minutes avant la fin de la rencontre, Kolo Muani obtient un penalty pour les Bleus. Il se fait accrocher par Otamendi. Kylian Mbappé se charge de redonner de l’espoir à l’équipe de France.

Totalement relancés, les Français enchaînent une nouvelle offensive dans la foulée. Adrien Rabiot décale sur la gauche pour Kylian Mbappé. La star française égalise d’une volée dantesque. Et offre au supporters tricolores une fin de match absolument folle.

Beaucoup plus nombreux dans les gradins du stade Lusail de Doha, les fans argentins se taisent pour la première fois de la rencontre. C’est l’hymne français qui retentit après ce festival de Kylian Mbappé.

C’est le feu dans la défense argentine. Les Tricolores veulent enfoncer le clou avant les prolongations. Marcus Thuram a failli crucifier les Argentins. Martinez, le portier de l'Albiceleste, se couche sur la frappe de l’avant-centre du Borussia Mönchengladbach. Le portier argentin s’impose sur Adrien Rabiot une minute plus tard.

Absents depuis l’égalisation de la France, les Argentins réagissent à la 90+7e. Lionel Messi envoie une très grosse frappe à l’entrée de la surface. Hugo Lloris réalise une parade parfaite et dégage le ballon en corner. C’est sur un score nul (2-2) que les deux équipes se quittent.

L'Argentine repasse devant

Après un moment de panique, les Argentins reviennent à un bon niveau de jeu lors de la première période des prolongations. Dayot Upamecano sauve les siens à la 105e. Il se couche sur un tir de Lautaro Martinez et sort un but quasiment-acté pour la formation sud-américaine. L’attaquant de l’Inter Milan, encore lui, rate son duel dans le temps additionnel.

Après une mini-pause, les deux équipes reviennent sur la pelouse du stade Lusail. Les hommes de Lionel Scaloni sont toujours plus dangereux.

Peu en vue depuis le retour en force des Bleus, Lionel Messi remet son équipe dans le droit chemin à la 109e. Hugo Lloris repousse une grosse frappe de Lautaro Martinez. Le septuple Ballon d’Or est là pour mettre la balle au fond des filets.

Mbappé répond encore

Si Lionel Messi porte l’Argentine, Kylian Mbappé sauve à chaque fois les Bleus. La France obtient un penalty à la 117e minute de jeu après une main dans la surface de réparation. Dantesque ! Le natif de Bondy se charge de transformer la sentence.

Les hommes de Didier Deschamps reviennent au score et Kylian Mbappé s’offre un triplé en finale de Coupe du Monde Incroyable.

La fin des prolongations est absolument folle. Dans le temps additionnel, Kolo Muani passe tout proche de donner l’avantage aux Bleus. Il est trop court pour reprendre un centre du Parisien.

Encore lui, l’attaquant de l'Eintracht Francfort échoue dans les dernières secondes face au portier argentin Emiliano Martínez. Incroyable ! Les deux équipes se départageront lors d’une séance de tirs au but.

Comme ce fut le cas lors des quarts de finale contre les Pays Bas, l’Argentine s’impose aux tirs au but. Lionel Messi s’offre le titre le plus prestigieux du football après une finale historique.