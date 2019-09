PSG-Strasbourg : Neymar, retour sur fond de grogne ou d'ignorance

La réception de Strasbourg ce samedi (17h30) au Parc des Princes sera l'occasion des retrouvailles entre Neymar et les supporters du PSG.

Difficile d'imaginer clairement ce qui va se passer ce samedi, à 17h30. Comme confirmé par Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse, Neymar va faire son grand retour au Parc des Princes, 163 jours après y avoir joué son dernier match. Le Brésilien se sait attendu. Il sera scruté de près. Mais il apparaît compliqué d'y voir clair sur l'accueil que vont lui réserver les supporters à la suite de ses envies de départ et de son transfert avorté au .

Dans l'émission "100% PSG" sur France Bleu Paris jeudi soir, "Paulo", habitué de la Tribune Auteuil depuis 18 ans, laissait entendre que les Ultras proneraient l'indifférence à propos de Neymar. "Un vrai supporter ne sifflera, ni n'insultera son joueur. On ne sifflera pas son prénom ou quoi que ce soit. Nous, chez les Ultras, on va prôner l'indifférence. L'ignorance, ce n'est pas grave. 'Fais ton match, on s'en fout de toi", confiait ce supporter, qui a déjà décidé de ne plus prononcer le nom de Neymar.

Un retour "nécessaire" pour Tuchel... Mais pas pour tous les fans

Pourtant, au sein même du Collectif Ultras Paris (CUP), des divergences existent. "On peut très bien se retrouver avec des Ultras qui le sifflent et des spectateurs qui l'applaudissent. Ou avec des Ultras qui l'ignorent et des tribunes latérales qui le sifflent. Il n'y a pas de position figée, le cas Neymar divise jusqu'au sein du Collectif Ultra Paris. Pour certains, les performances du Brésilien ne suffiront pas", expliquait à France Football Damien Dole, un temps carté chez les Authentiks et auteur de 'Paris dans les veines'. Un constat qui nous a également été fait ces dernières heures au moment de sonder plusieurs membres du collectif de supporters Ultras.

L'article continue ci-dessous

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur Thomas Tuchel se réjouit du retour du Brésilien, qu'il qualifie de nécessaire. "Je peux comprendre que tous les supporters ne soient pas heureux par cette situation et par ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas contrôler les supporters, commentait le coach vendredi. La seule chose que je peux contrôler, c'est ce qui se passe dans mon équipe. Ney est notre joueur et il est nécessaire qu'on reste concentré sur ça. Demain (samedi), on va voir. Je n'attends rien. C'est un joueur du PSG. Je suis sûr qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs, et le premier c'est de gagner contre ."

Même Anne Hidalgo, la Maire de Paris, s'est chargée d'en parler

Au sein du vestiaire, tous les joueurs assurent qu'ils sont ravis de voir Neymar encore à leurs côtés aujourd'hui. Ce que rappelait Ander Herrera en veille de match. Mais c'est l'accueil en tribune qui sera d'abord observé samedi, car selon toute vraisemblance l'ancien joueur de Santos devrait débuter la rencontre. Un retour grandeur nature pour une star dont le feuilleton a pris des proportions extraordinaires. Même la Maire de Paris, Anne Hidaldo, dans une interview à Télé Loisirs, y est allée de son commentaire, rappelant que Paris a illuminé la Tour Eiffel aux couleurs Rouge et Bleu - de la ville et du club - pour son arrivée dans la capitale.

Le message est clair et l'affaire sans précédent au PSG. Même Marco Verratti, un temps désireux de rejoindre le FC Barcelone, n'avait pas fait monter la grogne à ce point chez les supporters du club francilien. Ce qui promet du spectacle et peut-être quelques surprises samedi au moment du coup d'envoi.