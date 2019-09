Ander Herrera "surpris par les critiques" sur le PSG et son institution

De retour de blessure, Ander Herrera répondait aux questions des journalistes ce vendredi avant PSG-Strasbourg samedi (17h30) au Parc des Princes.

Ses premières impressions sur Navas

Tout le monde le connaît. On peut dire qu'il a pratiquement tout gagné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette envie de dépassement permanent. Il a toujours envie de faire mieux, c'est un grand pro, qui essaye toujours d'avancer, de progresser. On l'a vu au . C'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime son métier, et qui veut toujours être meilleur.

Son état de forme

Je suis ravi d'être avec l'équipe de nouveau. Pour moi, le PSG c'est fantastique. Pour demain (samedi), c'est la décision du coach.

L'institution PSG

Depuis mon arrivée, je vois un club parfaitement bien structuré. Chacun connaît son travail. Tout est très bien défini. La cohabitation avec le nouveau directeur sportif se passe très bien. Je suis un peu surpris des critiques qu'on peut entendre à l'extérieur.

L'été de Neymar et le fait qu'il reste

Je suis ravi de jouer avec Neymar. Pour moi, c'est top. C'est une opportunité incroyable pour moi de jouer avec des joueurs comme Neymar, comme Kylian (Mbappé) ou Verratti qui peut pour moi devenir le meilleur milieu de terrain très bientôt.

Un joueur de collectif

On a au sein de l'effectif, Gueye, Marco (Verratti) et moi qui sont de pures milieux. On apporte tous chacun quelque chose de différemment. Ca dépendra du match et des circonstances. On s'adapte et on est là pour le groupe et l'équipe.

Les supporters et Neymar

Je respecte les supporters. Je viens d'arriver et je ne suis personne pour leur dire comment agir. On va faire en sorte qu'il fasse sa meilleure saison, et qu'il soit encore meilleur même si je pense que c'est déjà le meilleur. (...) On va jouer pour les supporters.

