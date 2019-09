PSG - Anne Hidalgo met la pression sur Neymar

La maire de Paris souhaite que le Brésilien recruté il y a deux ans permette enfin au club de la capitale de remporter la Ligue des champions.

Après le feuilleton intense de cet été, ce samedi 14 septembre va être placé sous le signe des retrouvailles entre Neymar et le Parc des Princes. Avoir longtemps voulu rejoindre le , l'attaquant brésilien est finalement resté au . Son retour à domicile contre sera scruté de près, et pas seulement dans le monde du football.

Interrogée dans Télé-Loisirs, Anne Hidalgo a fait savoir qu'elle attendait beaucoup du la star auriverde pour les échéances du PSG cette saison, en s'adressant directement à lui. "Il va falloir que tu nous aides à gagner. J'aime le foot, j'aime cette équipe, je les soutiens à fond. On lui a mis la tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et du PSG. Maintenant, mon garçon, on t'aime beaucoup, il va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la ."

Depuis l'arrivée de Neymar, le PSG n'est plus parvenu à dépasser les huitièmes de finale contre le puis face à . La maire de Paris espère que le joueur formé à Santos sera au rendez-vous lors des prochaines semaines. "Il faut qu'il revienne un peu les pieds sur terre. Il faut qu'il aide l'équipe qui est celle qui l'a fait venir, pour laquelle il a vibré. Paris l'a très très bien accueilli. Il y aura un petit moment compliqué sûrement avec les supporters mais s'il nous donne ce que Neymar peut donner, je pense que tout sera pardonné."

Le message a le mérite d'être clair de la part de celle qui sera candidate à sa propre réélection à la mairie de Paris, lors des élections municipales l'année prochaine.