PSG-Strasbourg, Thomas Tuchel : "Le retour de Neymar est nécessaire, il va retrouver son sourire"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Strasbourg samedi (17h30) au Parc des Princes.

Le groupe

Thomas Tuchel : Thilo (Kehrer), Julian Draxler, Kylian Mbappé et malheureusement c'est trop tôt pour Edi (Cavani) aussi. On a décidé hier. Il a fait l'entraînement avec nous, avec beaucoup de qualité, mais le risque est trop grand.

Keylor Navas

Si Keylor n'est pas blessé, il va jouer demain (samedi).

Le départ d'Areola

Ce n'est pas facile de répondre. C'est une question d'opportunité. La situation pour Alphonse, mais aussi pour Kevin Trapp, n'était pas facile, aussi avec Gigi (Buffon). Il y avait la possibilité d'échanger avec le , avec Keylor Navas. On a fait ce choix pour la personnalité de Keylor. J'ai une grande confiance en mon équipe. On est heureux que ce mercato soit terminé et on peut se concentrer sur nous maintenant. (...) Je pense qu'on a gagné en caractère et en personnalité. C'était important. (...) Ce n'était pas une décision facile parce que j'aime beaucoup Alphonse. Il vient du centre. Mais on a pris cette décision.

Le retour de Neymar

Maintenant, tout est clair. On connaît notre groupe. Je suis très content. On a un grand groupe avec beaucoup de joueurs qui ont de la personnalité, du caractère et de l'expérience. On a Ney dans notre groupe, c'est sûr. Il peut se concentrer maintenant aussi. Il manque Edi (Cavani), il manque Kylian (Mbappé). Il est nécessaire qu'il fasse son retour. C'est un joueur du PSG et il est disponible pour demain. (...) Il est prêt pour jouer.

L'accueil des Ultras pour Neymar

Je peux comprendre que tous les supporters ne soient pas heureux par cette situation, par ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas contrôler les supporters. La seule chose que je peux contrôler, c'est ce qui se passe dans mon équipe. Ney est notre joueur et il est nécessaire qu'on reste concentré sur ce sujet. Demain (samedi), on va voir. Je n'attends rien. C'est un joueur du PSG et je suis sûr qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs, et le premier c'est de gagner contre .

L'état d'esprit de Neymar

Il a décidé de faire l'entraînement avec nous hier (jeudi). C'était bien. Les dernières semaines n'étaient pas faciles pour lui, je pense. Mais maintenant, c'est décidé. C'est la vie. On a eu la possibilité de parler un petit peu hier. On doit parler aussi aujourd'hui. (...) La vie n'est pas trop difficile pour Ney. Jouer et vivre à Paris, ce n'est pas trop dur. Si on parle de toutes les choses qui ont pu être dites, on va perdre la tête. Maintenant, les choses sont décidées. Je veux aller de l'avant et prendre des décisions maintenant. Je pense qu'il va retrouver son sourire et après on verra.

Mauro Icardi

Il y aura une concurrence totale (avec Edinson Cavani, ndlr). Mauro doit montrer. Il n'a pas joué pendant beaucoup de mois, il doit retrouver son rythme. C'est un pur numéro 9, comme Edi (Cavani). Je pense que c'est une bonne situation. Il est là, il est très content d'être là. J'ai l'impression qu'il se sent très libre et demain (samedi) ce sera peut-être la première fois qu'on pourra l'utiliser. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à jouer 90 ou 60 minutes parce qu'il a raté beaucoup de matches avec l'Inter.

Une association possible avec Cavani

Si les deux montrent qu'ils doivent jouer, je vais trouver une solution. Mais d'abord, ils doivent montrer que c'est nécessaire qu'ils soient sur le terrain. (...) La qualité de Mauro (Icardi), c'est la dernière touche. Il est toujours dangereux. Il n'a pas besoin de beaucoup de touches pour marquer. Il est très à l'aise dans la surface. Mais il y a un autre style ici qu'à l'Inter. Peut-être qu'il s'adaptera très vite ou qu'il faudra attendre un peu de temps.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.