PSG – Reims, Will Still se moque de l’entrée en jeu de Mbappé

Entré en jeu en cours de match contre Reims, dimanche, Kylian Mbappé a été moqué par le coach des Rémois, Will Still.

Le Paris Saint-Germain recevait, dimanche après-midi, le Stade de Reims dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Mais au bout du temps imparti à la rencontre, aucun vainqueur ni vaincu n’est sorti, puisque les deux équipes se sont séparées sur le score de parité de 2-2. Sans grande surprise, puisqu’une habitude pour Luis Enrique depuis quelques matchs de Ligue 1 (avec des remplacements incompris), Kylian Mbappé a été mis sur le banc contre Reims.

Luis Enrique gardait le suspense sur la titularisation de Mbappé

Depuis quelques matchs, Kylian Mbappé n’est plus un joueur indispensable pour le Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique en Ligue 1. Interrogé en conférence de presse avant le choc du dimanche, l’entraîneur du club francilien, qui avait prévenu ses joueurs contre les Rémois, en avait profité pour donner une idée sur la titularisation ou pas de son attaquant. En effet, l'ancien sélectionneur de la Roja n'avait pas rassuré sur la titularisation de Mbappé.

« Je ne lui ai pas demandé s'il avait des problèmes », répondit Luis Enrique en référence à la réponse de Kylian Mbappé après le match contre la Real Sociedad. Ensuite, Luis Enrique ironise après une question d'un journaliste espagnol l'interrogeant sur la possibilité que Mbappé soit sur le banc. « On verra en fonction de la météo, s'il fait chaud ou pas! », avait répondu l’ancien sélectionneur d’Espagne.

Mbappé remplaçant contre Reims, Still s’en moque

Alors que les supporters du PSG s’attendaient à une titularisation du Bondynois après son doublé en Ligue des champions contre la Real Sociedad (victoire 1-2) à Anoeta, mardi, ceux-ci ont été surpris à la divulgation du onze de départ du technicien espagnol. Remplaçant, le capitaine des Bleus a fait son entrée peu avant le dernier quart d’heure de jeu en remplacement de Gonçalo Ramos (73e). Interrogé en fin de la rencontre sur l’entrée en jeu de Mbappé et autres cadres du PSG, l’entraîneur de Reims dit avoir un plan de jeu clair. Ceci avec un ton amusant.

« Quand ils rentrent en jeu? Tu serres les fesses bien fort et tu espères... Non, je plaisante ! (Rires) On pensait qu'ils allaient démarrer. On avait un plan, une idée en tête avant le match, explique Still au micro de Prime Video. Donc il ne faut pas trop changer », a laissé entendre Will Still.