Le PSG tenu en échec face à Reims

Troisième match nul de suite pour le PSG en Ligue 1, accroché à domicile par Reims, ce dimanche.

Encore une fois accroché, le leader prend tout de même 10 points d'avance sur Brest en tête du championnat.

Paris concédait l'ouverture du score dès la 7e minute, sur une énorme erreur de Hakimi, qui se fait voler le ballon dans sa surface par Diakité, sur un centre où Navas avait laissé passer le ballon pour son défenseur. Servi en retrait, Munetsi conclut du droit, 0-1 !

Mais au quart d'heure de jeu, Abdelhamid marque contre son camp. Le défenseur central de Reims est malheureux, sur ce coup de pied de coin tiré côté droit par le PSG. Alors qu'il vient à six mètres pour défendre sur Ramos, il dévie le ballon, de la hanche gauche, dans ses propres filets, 1-1 !

Les Parisiens enchaînent deux minutes plus tard. Sur ce centre de Kang-In Lee depuis le côté droit, Atangana se jette dans sa surface pour contrer le ballon mais l'envoie, malgré lui, sur le Portugais qui peut frapper à six mètres. C'est dévié par Agbadou dans son but, 2-1 !

Diakité remettait les deux équipes à égalité peu avant la pause. Passe splendide de d'Agbadou, plein axe, pour trouver Diakité auteur d'un appel tranchant. Il se retrouve seul face à Navas, qu'il ajuste d'un tir du droit, le ballon touche le poteau avant d'entrer, 2-2 !

Malgré une seconde période animée et l'entrée de Mbappé, qui a débuté sur le banc, les Parisiens n'ont pas réussi à faire céder une solide équipe de Reims, trop maladroits pour espérer mieux devant leur public.