PSG – Reims, Luis Enrique prévient ses joueurs

Avant la réception du Stade de Reims, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, prévient ses joueurs d’une mauvaise surprise.

Sorti d’une belle victoire (1-2) contre la Real Sociedad en Ligue des champions cette semaine, le Paris Saint-Germain accueille le Stade de Reims, dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se méfie de son adversaire contre qui il a eu « des difficultés » au match aller bien que le PSG fût sorti vainqueur (0-3).

Lucho se méfie de Reims

Bien qu’il ait remporté le match aller (0-3) contre le Stade de Reims, Luis Enrique reconnaît avoir connu des difficultés face aux Rémois. Le technicien espagnol s’attend d’ailleurs à un match retour un peu plus difficile, ce dimanche au Parc des Princes. Toutefois, l’ancien sélectionneur de la Roja compte s’offrir son visiteur.

« Demain, les circonstances font que c'est après un match de Ligue des champions. Il y a toujours la difficulté de motiver un joueur qui a joué en C1. Ce qui est important, il faut être concentré au maximum. Ce sera un match avec des difficultés, j'en suis sûr », a lancé Luis Enrique.

« Le match aller, le résultat était assez large. Mais ça ne reflétait pas forcément la dynamique du match. Donnarumma avait été formidable, alors qu'ils avaient eu pas mal d'occasions. Ils savent jouer large face au pressing, ils ont des joueurs avec de la qualité. Il faudra bien défendre sur la largeur. Ce sera un match difficile, qu'il faudra aller chercher avec les supporters. Mais on a la possibilité de l'emporter », a ajouté l’ancien coach du Barça.

Luis Enrique encense Nuno Mendes

Après plusieurs mois d’absence en raison de blessure, le défenseur portugais a fait son retour sur le terrain. Titulaire lors de la victoire contre la Real Sociedad (1-2) à Anoeta, mardi, le Portugais a convaincu son coach, qui estime que son joueur ne tardera pas à retrouver sa forme à cent pour cent. Mais il ne veut prendre aucun risque avec Mendes.

« Les joueurs de football ne sont pas des machines, mais des humains. Après plusieurs mois de blessure, Nuno Mendes a été exceptionnel à son poste. Il a dominé les espaces de jeu, il a su à tout moment gérer les situations de jeu. C'est évident qu'il va récupérer sa forme au fur et à mesure. On ne va pas prendre de risque. Mais il a un très bon niveau. Pour un premier match titulaire en Ligue des champions et à l'extérieur, il a fait ce qu'il fallait », se réjouit le technicien espagnol.

« Faire partie des quatre meilleures équipes européennes »

Si le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, l’objectif reste très loin d’être atteint, selon Luis Enrique. A l’en croire, le club francilien devrait atteindre le top quatre des équipes du vieux continent.

« Je ne pense pas qu'on puisse se dire "c'est bon, on est qualifiés pour les quarts". L'objectif est de faire partie des quatre meilleures équipes européennes. Il faut changer cette tendance à la pression négative autour du club. (...) Il ne faut pas qu'on pense qu'on est inférieurs à une autre équipe. La beauté du football, c'est que c'est imprévisible. Cela dépend du niveau qu'on aura le moment venu », a ajouté Lucho, qui s’est réjoui de l’adaptation de Beraldo et de la copie satisfaisante de Donnarumma.