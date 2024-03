PSG - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accueille le Stade de Reims, dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après avoir validé son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions après une victoire (1-2) au match retour des huitièmes de finale contre la Real Sociedad à Anoeta, le club francilien revient en championnat. En effet, les champions de France accordent leur hospitalité au Stade de Reims en vue de la 25e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, ce dimanche.

Le PSG ne veut pas s'endormir

Accrochés pour leurs dernières sorties de Ligue 1 (1-1 vs Rennes, 0-0 à Monaco), une 1re depuis les 2 premières journées de cette saison (0-0 v Lorient, 1-1 à Toulouse), les hommes de Luis Enrique envisagent de se relancer rapidement pour creuser l’écart. Vainqueur du match aller (0-3) face au même adversaire, le club francilien ne devrait pas s’inquiéter, puisqu’il a une nette domination sur son sujet.

Le Paris Saint-Germain a remporté 5 de ses 7 dernières rencontres face au Stade de Reims en championnat de France (2 nuls), n’encaissant qu’un seul but sur la période, notamment lors de sa dernière réception du club champenois (1-1 en janvier 2023). Une autre statistique qui devrait rassurer les Franciliens est ceci : le Paris SG a remporté 6 de ses 7 rencontres suivant un match de Ligue des Champions cette saison, pour un nul à Lille le 17 décembre (1-1). Le club de la capitale avait notamment battu Reims le 11 novembre dans pareil scénario (3-0).

Stade de Reims, la relance ?

Actuel 9e de Ligue 1, le Stade de Reims inquiète ces dernières semaines. Les hommes de Will Still ont perdu trois de leurs cinq dernières rencontres en championnat. Mais les Rémois estiment qu’ils pourraient créer la surprise puisque le club s’est imposé lors de 2 de ses 3 déplacements en Ligue 1 en 2024 (3-1 à Monaco le 13 janvier, 2-1 au Havre le 25 février).

Horaire et lieu de match

PSG – Reims

25e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 13 heures française

Les compos probables du match PSG - Reims

PSG : Donnaruma - Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Mbappé

Reims : Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Richardson, Teuma - Ito, Khadra, Daramy

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Reims

La rencontre entre le PSG et le Stade de Reims sera à suivre ce dimanche 10 mars 2024 à partir de 13 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.