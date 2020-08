PSG - Pour Louis Saha, Kylian Mbappé est destiné au Ballon d'Or

L'attaquant de 21 ans ne cesse d'impressionner depuis ses débuts. Selon Louis Saha, le Ballon d'Or lui tend les bras lors des prochaines années.

Kylian Mbappé est «assuré» de remporter le Ballon d’Or à l'avenir, car il fait déjà partie des trois meilleurs joueurs du monde aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est en tout cas la vision des choses de Louis Saha. À seulement 21 ans, Mbappé réalise une nouvelle saison spectaculaire avec 30 buts marqués et 19 passes décisives délivrées en 36 apparitions. L'attaquant été une figure clé de la course du jusqu'en finale de la , à Lisbonne.

"Mbappé fait déjà définitivement partie des trois meilleurs joueurs"

Contre Robert Lewandowski, attaquant du , le PSG affrontera enf finale celui qui aurait probablement remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière si le prix n'avait pas été annulé par les organisateurs de Football, en réaction à la pandémie de coronavirus. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont monopolisé le prix au cours de la dernière décennie, remportant 11 des 12 derniers titres à eux deux, mais on s'attend à ce que Kylian Mbappé suive leurs traces.





L'article continue ci-dessous

"Kylian Mbappé est assuré de remporter le Ballon d’Or et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il soit officiellement le meilleur joueur du monde", a déclaré Saha sur le podcast Football Index. "Il vient de revenir d'une blessure et il détruit des équipes en phases finales de la Ligue des champions, avec la qualité de ses courses et de son mouvement. Pour faire ça à son âge, je suis sans voix", a ainsi expliqué l'ancien attaquant de , impressionné par les qualités du natif de Bondy.

Plus d'équipes

Bayern Munich - Benjamin Pavard : "Personne ne nous fait peur"​

"Pour moi, Mbappe fait déjà définitivement partie des trois meilleurs joueurs mondiaux en ce moment. Il y a évidemment une énorme différence entre lui et Messi et Ronaldo, mais c'est parce qu'ils le font depuis 10 ans. Je pense que lorsque Messi et Ronaldo mettront fin à leur carrière, Mbappe sera leur successeur". En attendant, Kylian Mbappé a rendez-vous avec son histoire et celle du Paris Saint-Germain, le 23 août prochain, à l’Estadio da Luz du , à Lisbonne.