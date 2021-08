PSG : Pastore dévoile les dessous de sa discussion avec Messi

A peine arrivé au PSG, Lionel Messi a été impressionné par l’accueil de tout un club et se sent déjà comme un poisson dans l’eau.

En l’espace de dix ans, le PSG est passé de la signature de Javier Pastore en provenance de Palerme à celle de Lionel Messi, sextuple Ballon d’Or. Ce n’est pas pour faire offense à « El Flaco » mais celui qui représentait la première recrue de l’ère QSI était avant tout un pari sur l’un des meilleurs espoirs de l’époque et non une star confirmée comme peut l’être Messi.

Plus de trois semaines après son arrivée au PSG, Lionel Messi devrait faire ses premiers pas avec le club parisien, lors du déplacement ce dimanche à Reims. L’attente est forcément excitante que ce soit pour le PSG, les fans du club ou tout simplement un amateur assidu de football. Voir l’ancien Barcelonais évoluer sous la tunique parisienne semblait encore du domaine de l’irréel il y a encore quelques semaines et ce n’est pas Pastore qui dira le contraire.

"On savait que Messi était bien à Barcelone, il avait tout là-bas, rappelle-t-il dans les colonnes du Parisien. Mais le jour où on a appris qu’il pouvait quitter le Barça, j’étais sûr que l’unique club où il pouvait aller, c’était le PSG. Pour la ville, la famille, le football et l’équipe qui est montée ici. J’ai parlé avec tout le monde, à Di Maria, je lui ai dit: ‘C’est sûr que ça va arriver, il ne peut pas partir pour un autre club!’"

L'article continue ci-dessous

Premières minutes à Reims ?

Arrivé librement en provenance du Barça, Lionel Messi a été accueilli comme une véritable rock-star que ce soit au Bourget, où son avion a atterri, que lors de sa présentation au Parc des Princes avec l’ensemble des recrues estivales. Un moment de communion avec les supporters qui n’a pas manqué de toucher le nouveau n°30 parisien comme l’a dévoilé Pastore.

"Je lui ai dit qu’il serait heureux à Paris, qu’il aimerait le club et la ville, a poursuivi le meneur de la Roma. Il m’a répondu la même chose. Ça faisait seulement trois jours qu’il était là et il m’a dit : ‘C’est impressionnant, je suis heureux. Je ne m’attendais pas à partir de Barcelone, mais je suis content, j’ai envie de jouer.’ (…) Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important."

Sourire aux lèvres depuis son arrivée à Paris, Messi n’a désormais qu’une chose en tête : passer aux choses sérieuses sur le terrain. Dès dimanche soir ?