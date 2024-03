PSG, nouvelle révélation dans le dossier Mbappé au Real Madrid

Une nouvelle révélation est tombée lundi dans le dossier du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’international français a déjà informé le club et ses coéquipiers qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de l’exercice en cours. L’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait, selon toute vraisemblance, signer au Real Madrid l’été prochain. Et il pourrait même être suivi par son jeune frère, Ethan, dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé avec son frère au Real Madrid ?

Après l’avoir courtisé pendant plusieurs années, le Real Madrid va enfin s’offrir Kylian Mbappé. Les discussions sont d’ailleurs très avancées entre les deux parties qui se sont déjà mises d’accord sur plusieurs points. L’un d’eux est le recrutement d’Ethan Mbappé, qui évolue avec la réserve du PSG. Le Real Madrid ne serait pas contre l’idée à encore la presse espagnole.

getty images

« La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan. Madrid y a réfléchi et ils ont fini par dire oui. Ce qui est attendu, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid Castilla » avait fait savoir Eduardo Inda il y a quelques jours.

Ethan Mbappé dans l’embarras du choix

Toutefois, si l’on pensait que le départ de Kylian avait scellé l’avenir d’Ethan au PSG, ce n’est plus finalement le cas. Le club parisien souhaiterait toujours prolonger le cadet des Mbappé et lui proposer un contrat professionnel. A en croire Mario Cortegana, la décision reviendrait à Ethan Mbappé lui-même qui devrait choisir entre suivre son frère ainé au Real Madrid ou rester au PSG.

getty images

« Ce qu'on m'a dit au PSG, c'est que le départ de Kylian Mbappé n'affectera pas le processus de renouvellement de son frère Ethan. S'il veut renouveler, il renouvellera, car les négociations avaient déjà commencé. Voyons comment cela va se passer, car si les relations entre l'entourage de Mbappé et le PSG s'enveniment au sujet de Kylian, le dossier d'Ethan pourrait devenir plus difficile », a déclaré le journaliste espagnol lors d’un live Twitch initié par Rubén Martin.