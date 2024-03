Mbappé au Réal Madrid, une grosse révélation sur le deal

Très grosse révélation dans le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid. C’est le sujet qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Ceci après l’annonce du joueur à ses dirigeants soulignant qu’il quittera le club en fin de la saison sportive en cours.

Mbappé au Real, c’est déjà bouclé, selon Di Marzio

En fin de saison, Kylian Mbappé va certainement faire ses adieux aux supporters du Paris Saint-Germain. Alors qu’un accord a été évoqué entre le Bondynois et le Real Madrid, des sources espagnoles ont même fait savoir que le capitaine des Bleus a déjà signé son contrat en secret avec la Maison Blanche. Mais cette fois, c’est le célèbre expert en transferts Gianluca Di Marzio, qui, dans une interview accordée à mybetting, confirme les nouvelles. Pour lui, Mbappé a déjà tout conclu avec les vice-champions d’Espagne.

« Je pense que tout est confirmé avec Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est terminé, ce n'est qu'une question de dates, car tout est convenu. Il voulait rejoindre le Real Madrid et ils le voulaient depuis longtemps. Comme nous le savons, il a communiqué au PSG qu'il ne resterait pas là-bas, donc tout est arrangé. Tout est fait », a lancé l’Italien.

Getty

Maintenant, c’est le tour de Haaland

A en croire les informations de l’expert des transferts de joueurs, Mbappé n’a pas choisi la Maison Blanche pour une raison pécuniaire. Toutefois, Di Marzio lance la bombe au sujet d’Erling Haaland. Si le Norvégien a semé du doute sur son avenir chez les Skyblues mardi, Di Marzio explique qu’il est une cible très sérieuse pour le Real Madrid.

Getty

« Il n'a pas rejoint le Real Madrid pour l'argent mais pour le défi. Il voulait vraiment rejoindre le club. Le Real Madrid le voulait beaucoup et je suis sûr que Mbappé s'est senti comme leur cible numéro un. Ils pensent que c'est le meilleur joueur du monde, et maintenant ils vont l'avoir - et ensuite ils essaieront d'avoir Haaland. Je ne pense pas que cela se produira cet été, mais il est certain qu'ils essaieront de l'avoir à l'avenir. Le Real Madrid les veut tous les deux », a ajouté Di Marzio.