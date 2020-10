PSG-MU - Verratti forfait, de l'espoir pour Marquinhos et Draxler : le point sur l'infirmerie

Présent en conférence de presse ce lundi, Thomas Tuchel a confirmé le forfait de Marco Verratti pour PSG-Manchester United mardi soir (21 heures).

La légendaire musique de la Ligue des Champions va à nouveau résonner au Parc des Princes. Mardi, le retrouvera pour entamer la phase de poules, mais Thomas Tuchel sera privé de plusieurs joueurs, dont Marco Verratti, à priori forfait pour plusieurs semaines.

Rentré de sélection avec une lésion à la cuisse droite, l’Italien pourrait également manquer les rendez-vous face à et Leipzig, mais il est encore trop tôt pour le dire. En attendant, cela fait un forfait de plus pour le PSG face à MU, qui s’ajoute à ceux de Leandro Paredes (cuisse), Mauro Icardi (genou) et Thilo Kehrer (adducteurs). Sans oublier l’absence longue durée de Juan Bernat (genou).

Tuchel garde espoir pour Marquinhos et Draxler

Il y a en revanche de l'espoir pour Marquinhos, absent à Nîmes (4-0) vendredi. Tout comme Julian Draxler, rentré de sélection avec quelques douleurs, le capitaine du PSG se testera lors de la séance ce lundi, à 17 heures.

Si l’Allemand et le Brésilien sont prêts physiquement, ils seront au rendez-vous. En conférence de presse, Tuchel avait bon espoir de les voir disponibles pour MU, tandis que Danilo Pereira postule également pour une place dans le groupe.