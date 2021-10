PSG : Messi dans le groupe face à Lille

Avant l'entraînement de jeudi, l'Argentin a ressenti une douleur à une jambe et n'a préféré prendre aucun risque. Il est bel et bien dans le groupe.

Plus de peur que de mal pour Lionel Messi. L'international argentin, longtemps incertain pour la rencontre de Ligue 1 face à Lille, est bel et bien dans le groupe et va selon toute vraisemblance pouvoir tenir sa place.

Absent du dernier entraînement collectif avant la réception de Lille ce jeudi, la star argentine avait ressenti une petite douleur à un muscle de la jambe et avait préféré ne pas prendre part à la séance de ce jeudi par précaution.

Jusque-là, l'ancien Barcelonais avait pourtant pu prendre part à l'ensemble des entraînements de la semaine comme l'a confirmé Mauricio Pochettino lors de la conférence de presse d'avant-match. " Messi s'est entraîné normalement après la rencontre face à Marseille puis il a ressenti une gêne musculaire et s'est entraîné de manière individuelle aujourd'hui."

Messi titulaire ?

Un groupe de 2️⃣2️⃣ Parisiens 🔴🔵 pour la réception du @losclive ce soir au 𝘗𝘢𝘳𝘤 𝘥𝘦𝘴 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴 🏟#PSGLOSC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 29, 2021

Un point a été fait ce vendredi matin pour savoir comment l'Argentin se sent et s'il peut participer à la rencontre face aux champions de France en titre. Finalement, la réponse est positive, Lionel Messi a bel et bien été retenu pour ce match de Ligue 1, à quelques jours du déplacement important à Leipzig en Ligue des champions, ce qui signifie qu'il doit être en bonne santé, puisque le club de la capitale ne prendra aucun risque avec ses joueurs à l'aube d'un match aussi important.

Face au club allemand, qui l'avait fait souffrir à l'aller, Paris devra déjà se passer des services de Marco Verratti ou Leandro Paredes. Et le retour de Kylian Mbappé est espéré en début de semaine prochaine seulement.

Contre Lille, Paris devra aussi se passer d'Achraf Hakimi, suspendu pour un match ferme plus un second en sursis, après son carton rouge reçu à Marseille dimanche dernier.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes

Milieux : Rafinha, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe, Bitumazala, Danilo Pereira

Attaquants : Neymar, Di Maria, Icardi, Draxler, Messi

Composition probable : Donnarumma - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Herrera, Gueye - Di Maria, Icardi (ou Messi), Neymar.