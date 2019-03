PSG - Manchester United | streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour de Ligue des champions

Alors que les Parisiens ont pris un sérieux avantage à l'aller (2-0), les Red Devils se déplacent au Parc des Princes avec un groupe diminué.

En l'emportant 2-0 à l'aller sans trembler, le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions édition 2018-2019. Malgré les absences de Neymar et Cavani, les hommes de Thomas Tuchel ont su trouver la faille à deux reprises à Old Trafford pour faire chuter Manchester United, alors invaincu jusque-là sous Ole Gunnar Solskjaer.

Après deux échecs consécutifs en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, contre Barcelone (2017) et le Real Madrid (2018), le club de la capitale française s'avance vers des horizons plus clairs avec un collectif soudé et plusieurs atouts dans chaque ligne.

Si Kylian Mbappé crève un peu plus l'écran cette saison en étant le meilleur buteur de la Ligue 1 (24 réalisations), le PSG se repose sur d'autres certitudes : un Thiago Silva impérial depuis la reprise, un Marquinhos dont le poste a été réinventé par son entraîneur ou encore un Angel Di Maria en serial passeur, à l'image de ses deux offrandes dans l'antre mancunienne, il y a trois semaines.

Du côté des Red Devils, la mission s'annonce très compliquée. En plus de l'écart de deux buts à rattraper, Ole Gunnar Solskjaer fait face à une véritable cascades de blessures et de forfaits, en plus de Paul Pogba, suspendu après son carton rouge reçu à l'aller.

Ainsi, ce sont 10 joueurs qui manqueront à l'appel ce soir pour le technicien norvégien dont la mission s'annonce peu évidente. Antonio Valencia, Phil Jones, Matteo Darmian, Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Alexis Sanchez et Anthony Martial sont ainsi indisponibles pour ce rendez-vous.

Match PSG - Manchester United Date Mercredi 6 mars 2019 Horaire 21:00 HNEC

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG) : "Le scenario idéal est de marquer le premier but, c’est clair. On doit montrer notre qualité, notre confiance, avoir un côté agressif, être serré, comme une équipe. Mon équipe a montré cela pendant plusieurs semaines. C’est la clé pour moi. Nous ne devons pas jouer avec peur, nous devons avoir confiance en notre qualité, c’est toujours possible que Manchester marque un premier but et on doit être prêt pour montrer une réaction mais peut-être que ce sera un match serré on ne sait pas. On ne peut pas perdre notre énergie sur les différents scenarii. On doit être prêt, nos joueurs ont mérité ça. Manchester United aime jouer à l’extérieur en 4-4-2 losange avec deux attaquants très larges. On doit donc trouver une solution. C’est toujours notre objectif de donner du rythme contre l’équipe adverse. On veut clairement contrôler le match, contrôler l’attaque, très haut et très tôt. Lukaku et Rashford vont vite et sont très forts. On doit jouer vite avec une bonne structure. Je ne peux pas dire qui jouera demain bien sûr… Je suis très content avec mes trois joueurs au milieu."

Ole Gunnar Solskjaer (entraîneur de Manchester United) : "Quand personne ne croit en vous ça forge le caractère. Refaire l’histoire n’est pas notre motivation première. On n’est pas content de la manière dont on a perdu à l’aller. Ce sera difficile mais on peut le faire. Il faudra marquer ce premier but, si cela arrive alors tout peut arriver. ll n’y a pas de mission impossible même si ce sera compliqué. On doit marquer rapidement le premier but. Techniquement ça joue mais y’a un aspect mental aussi. C’est une de ces situations où on arrive et on a perdu pas mal de joueurs. On va s’en sortir, on n'a perdu aucun match à part celui contre le PSG. On a du mal au niveau du rythme mais tout peut arriver. Concernant Brandon Williams il ne s’attendait pas à venir. On a de bons entraineurs chez les jeunes. Tous les jeunes rêvent d’avoir un impact dans l’équipe et dans le club. Demain ce sera une chance pour certains d’entre eux."

LE DUEL CLÉ DU MATCH

Seigneurs de l'entrejeu à l'aller, Marquinhos et Marco Verratti détiennent de nouveau la clé face à un milieu de terrain qui aura un tout autre visage par rapport au premier round. Paul Pogba, Nemanja Matic et Ander Herrera sont absents et leurs remplaçants sont des joueurs d'un calibre bien différent.

Avec Fred, la recrue estivale du Shakhtar Donetsk, Solskjaer devra composer avec de jeunes joueurs issus de l'Académie du club. Andreas Pereira et Scott McTominay tiennent ainsi la corde par défaut pour constituer cet entrejeu assez inédit.

Les deux compères du PSG, avec leur expérience et leur maîtrise, doivent faire le travail avec application pour permettre au PSG de passer ce huitième de finale retour sans turbulence et retrouver ainsi les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Pour le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel devrait s'appuyer sur la même composition d'équipe qu'à l'aller avec notamment Dani Alves replacé en ailier droit mais aussi le duo efficace Marquinhos-Verratti dans l'entrejeu. Edinson Cavani, blessé depuis un mois, pourrait faire son apparition sur le banc de touche.

Poste PSG Gardiens Areola, Buffon Défenseurs Alves, Kimpembe, Meunier, Thiago Silva, Bernat, Kehrer, N'Soki, Kurzawa Milieux Marquinhos, Draxler, Paredes, Verratti, Nkunku, Dagba, Di Maria Attaquants Mbappé, Diaby, Cavani, Choupo-Moting

Compo probable : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti - Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé

Pour Manchester United, les choix sont beaucoup plus restreints du côté de Solskjaer. Avec dix joueurs absents (blessure, suspension, maladie), l'entraîneur qui a remplacé José Mourinho en décembre dernier devrait partir sur un 4-3-3 avec un milieu de terrain inédit composé des jeunes Pereira et McTominay, accompagnés de l'international brésilien Fred. Pour le secteur offensif, Romelu Lukaku et Marcus Rashford feront la paire, tandis que le jeune latéral portugais Dalot serait repositionné pour faire le nombre et bloquer le couloir de Di Maria.

Poste Manchester United Gardiens De Gea, Romero, Grant Défenseurs Young, Smallling, Lindelof, Rojo, Shaw, Dalot, Bailly, Garner Milieux Fred, Pereira, McTominay, Williams, Gomes, Chong Attaquants Lukaku, Rashford, Greenwood

Composition probable : De Gea - Young, Smalling, Lindelof, Shaw - Pereira, McTominay, Fred - Dalot, Lukaku, Rashford