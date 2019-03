PSG - Manchester United | Ligue des champions, 8ème de finale retour : suivez le match en direct

Ole Gunnar Solskjaer a opté pour un onze ambitieux puisqu'il a aligné deux joueurs aux avant-postes.

Manchester United va certainement tenter son va-tout, ce mercredi soir contre Paris, si l'on se fie à l'équipe qui a été alignée par Solskjaer.

Le technicien norvégien a décidé de miser sur Rashford et Lukaku en attaque. Ça sera le duo offensif de son 5-3-2. Il a également décidé de bloquer les couloir et solidier l'axe de la défense.

En milieu, et vu les nombreuses absences, il n'avait pas l'embarras du choix et a donc dû miser sur une triplette inédite Pereira, Fred et McTominay. L'effet de surprise et de la nouveauté pour contrer la machine parisienne ? Pourquoi pas.