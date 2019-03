PSG-Manchester United : Quel milieu pour le match retour de C1 ?

Plusieurs options sont disponibles pour Thomas Tuchel dans l'entrejeu du PSG. Un choix de luxe qui n'était pas d'actualité il y a encore peu.

Dans le football, tout peut aller très vite. Alors que Thomas Tuchel se plaignait, pendant le mercato d’hiver, de ne pas avoir assez de joueurs au milieu de terrain, aujourd’hui il serait presque trop servi. Avec la mise à l’écart de Rabiot en novembre dernier puis la décision en suspens de la résiliation de Lass Diarra, l’Allemand a beaucoup attendu de ce mois de janvier pour renforcer ses équipes.

Pourtant, en conférence de presse d’avant-match ce mardi, il a avoué avoir plusieurs options, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais n’a pas voulu dévoiler les joueurs qui allaient composer l’entrejeu parisien : “Manchester United aime jouer à l’extérieur en 4-4-2 losange avec deux attaquants très larges. On doit donc trouver une solution. C’est toujours notre objectif de donner du rythme contre l’équipe adverse. On veut clairement contrôler le match, contrôler l’attaque, très haut et très tôt. Lukaku et Rashford vont vite et sont très forts. On doit jouer vite avec une bonne structure. Je ne peux pas dire qui jouera demain bien sûr… Je suis très content avec mes trois joueurs au milieu”. Le mystère est entier.

Le tacticien peut se targuer de ne pas avoir attendu de renfort les bras croisés et avoir su brillamment “bricoler”. La persévérance dont il a fait preuve en installant Marquinhos devant la défense a payé : à Old Trafford le Brésilien a été monstrueux, étouffant le seul élément dangereux de Manchester United, Paul Pogba. Alors que tous les observateurs se demandaient s’il était judicieux de continuer avec le vice-capitaine à ce poste en début de saison, il est aujourd’hui l’assurance d’un milieu solide, avec Verratti. Malgré une avance confortable de deux buts, l’ancien entraineur de Dortmund peut le reconduire et ne prendre aucun risque.

L'article continue ci-dessous

Le duo Verratti-Paredes trop peu utilisé encore

Mais ce serait aussi l’occasion d’essayer de donner du rythme à un duo qui n’a pas encore eu l’opportunité de beaucoup évoluer ensemble : Verratti-Paredes. Depuis le match aller de C1 le 12 février dernier, l’Italien et l’Argentin ont enchainé seulement deux matches côte à côte : face à Nîmes, puis quelques jours après face à Dijon en Coupe de France. Le numéro 6 a été préservé en vue du match retour de Ligue des Champions, à Caen en Ligue 1, samedi dernier. L’association des deux milieux de formation fait déjà saliver beaucoup de supporters mais pour le moment la frustration l’emporte. Si le PSG se projette déjà en quarts de finale, installer le binôme dès maintenant ferait sens.

Ou sinon, Thomas Tuchel pourrait expérimenter et faire appel à toutes ses forces : un milieu composé de Verratti-Paredes-Marquinhos. Une idée plus que jamais possible pour le technicien parisien mais qui connaît des limites à l’heure actuelle : “C’est possible que les trois jouent ensemble, Verratti, Paredes et Marquinhos. Mais Leo (Paredes) aime rester en retrait et Marqui aussi. Verratti aime beaucoup le ballon donc il est difficile pour lui de rester plus haut. On peut essayer mais on doit respecter le caractère des joueurs. Si on joue avec les trois, j'aimerais avoir un gars plus bas et deux plus haut. Qui serait plus bas ? Leo ? Peut-être. Comme je l'ai dit c'est difficile pour Marco de rester dans une même zone. On doit jouer plus ensemble pour essayer ça”, expliquait-il la semaine dernière. Mais même avec deux buts d’avance, les expérimentations ne sont peut-être pas les bienvenues.