Manchester United - Sans Pogba, Martial et Lingard pour le déplacement à Paris

Manchester United vient d'annoncer le groupe de 20 joueurs qui fera le déplacement à Paris ce mercredi pour le match de Ligue des champions.

Ole Gunnar Solskjaer a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le déplacement à Paris, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Les Red Devils devront réaliser un exploit s'ils veulent voir les quarts de finale, après leur défaite du match aller (0-2).

Un match pour lequel l'entraîneur norvégien devra se passer de nombreux cadres, alors que son équipe est frappée par de nombreuses blessures depuis plusieurs semaines. Blessés lors du match aller, Anthony Martial et Jesse Lingard sont forfaits, tout comme Nemanja Matic, Ander Herrera, Juan Mata et Alexis Sancez, tous blessés entre temps.

L'équipe-type des joueurs absents pour le retour face au PSG :

A ces absences s'ajoutent celles de Paul Pogba, suspendu après son expulsion à Old Trafford et de Phil Jones et Antonio Valencia, tous deux blessés depuis de longues semaines.

L'article continue ci-dessous

Solskjaer tentera de s'appuyer sur la très bonne dynamique de son équipe en Angleterre, avec 12 victoires en 14 rencontres depuis son arrivée. Samedi, ses joueurs se sont imposés même dans la difficulté contre Southampton, grâce notamment à un doublé de Romelu Lukaku, de retour en forme.

Le groupe de Manchester United à Paris : De Gea, Romero, Grant; Bailly, Dalot, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young; Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira; Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford