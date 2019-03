Tuchel : "Il faut oublier le résultat à l'aller"

Tuchel était en conférence de presse avant la réception de Manchester. Le coach ne veut pas se montrer trop confiant malgré le bon résultat à l'aller.

Quel gardien dans les buts

Je sais qui joue demain mais je ne peux pas le dire aujourd’hui parce qu’on a encore un entraînement. En tout cas eux le savent, vous devez attendre demain soir.

Le style Mbappé

Pour moi c’est l’un des meilleurs attaquants en ce moment, même s’il est jeune. Il peut être le meilleur attaquant, il est très fort, il est très dangereux dans la dernière ligne, il va tellement vite qu’il est difficile de défendre face à lui. A chaque entraînement et match, il a cette faim de marquer. Il aime être décisif. C’est une personnalité dont n’importe quel coach a besoin. Il est capable d’utiliser les espaces serrés entre les lignes mais j’aime beaucoup quand il est en dernière ligne.

La situation de Cavani

Edinson Cavani a fait les deux derniers entraînements complètement, pas seulement une partie mais on a décidé de prendre la décision demain car on devait attendre la réaction du joueur. Demain matin on sera fixé.

Comment aborder la rencontre

Le scenario idéal est de marquer le premier but, c’est clair. On doit montrer notre qualité, notre confiance, avoir un côté agressif, être serré, comme une équipe. Mon équipe a montré cela pendant plusieurs semaines. C’est la clé pour moi. Nous ne devons pas jouer avec peur, nous devons avoir confiance en notre qualité, c’est toujours possible que Manchester marque un premier but et on doit être prêt pour montrer une réaction mais peut-être que ce sera un match serré on ne sait pas. On ne peut pas perdre notre énergie sur les différents scenarii. On doit être prêt, nos joueurs ont mérité ça.

Manchester United aime jouer à l’extérieur en 4-4-2 losange avec deux attaquants très larges. On doit donc trouver une solution. C’est toujours notre objectif de donner du rythme contre l’équipe adverse. On veut clairement contrôler le match, contrôler l’attaque, très haut et très tôt. Lukaku et Rashford vont vite et sont très forts. On doit jouer vite avec une bonne structure. Je ne peux pas dire qui jouera demain bien sûr… Je suis très content avec mes trois joueurs au milieu.

Il faut montrer la même mentalité, les mêmes qualités dans le jeu. Il y a toujours des choses à améliorer mais c’est un nouveau match et on doit trouver encore des espaces nouveaux. La structure de Manchester va changer un peu et ce sera le défi. Il faut rester à notre haut niveau et c’est un bon moment pour montrer que nous sommes calmes et confiants.

A mon avis c’est nécessaire d’oublier le premier résultat. On a besoin de chance dans les moments spéciaux. La performance était bonne à l’aller, c’est le point à répéter : ce qu’on a fait de bien, avec quelle structure on a joué, quelles espaces on a trouvé. On ne peut pas laisser notre résultat influencer notre mentalité. Si tu joues un 8è de finale, tu joues 2 fois à 100% et 2 fois ton meilleur match.

Le PSG favori pour gagner la Ligue des Champions cette saison ?

Le club n’a pas jamais gagné la Ligue des champions, ni même été en demi-finales, finale etc. C’est comme le tennis, si tu n’as pas gagné de demi-finales plusieurs fois tu ne peux pas gagner de titre. Il faut y aller pas à pas. A Old Trafford la victoire était méritée, Manchester United ne faisait que gagner donc on a montré un bon visage et fait une très bonne performance. Maintenant c’est le moment de répéter cela mais on ne peut pas parler de finale car on est qu’en huitièmes.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes