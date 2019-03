Ole Gunnar Solskjaer : "La manière dont le PSG a grandi est extraordinaire"

Le coach de Manchester United était en conférence de presse avant le match retour. Pour lui, tout n'est pas terminé même si ça reste difficile.

Son expérience de l'Europe

J’ai l’expérience des grandes soirées européennes. Tout le monde sait qu’on peut le faire. Ces dernières semaines étaient… je ne vais pas dire bizarres mais bon. PSG contre Barcelone on se rappelle tous… Y’a tellement d’exemples d’équipes qui ont réussi à changer le cours de leur histoire.

J’apprends encore. Une fois qu’on connaît les joueurs on peut partager. Maintenant je peux leur expliquer ce que j’ai pu vivre et ce que j'attends d'eux.

Lorsqu'il a foulé le Parc des Princes en 95

Je ne m'en souviens plus. On a perdu chez nous, je me souviens. Je me rappelle surtout d’un match où j’ai marqué contre eux. La manière dont ils se sont développés est extraordinaire.

Une possible qualification ?

Quand personne ne croit en vous ça forge le caractère. Refaire l’histoire n’est pas notre motivation première. On n’est pas content de la manière dont on a perdu à l’aller.

Ce sera difficile mais on peut le faire. Il faudra marquer ce premier but, si cela arrive alors tout peut arriver.

ll n’y a pas de mission impossible même si ce sera compliqué. On doit marquer rapidement le premier but. Techniquement ça joue mais y’a un aspect mental aussi.

Mbappé

Il a déjà commencé sa carrière de manière fabuleuse mais demain on espère pouvoir le stopper. Il a été très brillant pendant la Coupe du Monde mais maintenant on espère que Victor (Lindelof) pourra l’arrêter.

L'opportunité de lancer des jeunes

C’est une de ces situations où on arrive et on a perdu pas mal de joueurs. On va s’en sortir, on n'a perdu aucun match à part celui contre le PSG. On a du mal au niveau du rythme mais tout peut arriver. Concernant Brandon Williams il ne s’attendait pas à venir. On a de bons entraineurs chez les jeunes.

Tous les jeunes rêvent d’avoir un impact dans l’équipe et dans le club. Demain ce sera une chance pour certains d’entre eux.

L'analyse du match aller

De toutes façons quand on perd de cette manière on n’est jamais content. Les 10 premières minutes on a été très ouvert, on a eu l’impression qu’ils pouvaient marquer comme il voulait.

Quand vous avez perdu 2-0 à la maison, vous êtes censés avoir moins de pression. Mais même si la pression extérieure est moindre nous on garde cette pression intérieure. Leur fierté a été touchée donc ça a un impact.

Je suis un petit peu déçu, on était à 0-0 à la mi-temps et forcément les blessures n’ont pas aidé. Je suis déçu de la manière dont ils ont marqué leur premier but et les 10 minutes après ont été difficiles. Après on a eu une bonne réaction, contre Chelsea, etc.

On analyse les matches bien sûr, c’est la chose la plus facile, rester dans les tribunes et faire des analyses. Les petites erreurs sont tout de suite sanctionnées, on peut s’en sortir en championnat mais pas en Champions League.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes