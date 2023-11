PSG : Luis Enrique attaque Mbappé, l’attaquant lui répond

Malgré la victoire à Reims, samedi, l’entraîneur Luis Enrique n’a pas épargné Kylian Mbappé de critiques.

Après le match nul vierge entre Montpellier et l’OGC Nice pour ouvrir la porte à la douzième journée de Ligue 1, le championnat s’est poursuivi le lendemain jusqu’au dimanche. En effet, samedi, le Paris Saint-Germain a effectué le déplacement chez le Stade de Reims. Un match remporté par les Parisiens, qui prennent à l’occasion, les commandes de la Ligue 1.

Luis Enrique critique Kylian Mbappé

Battu par l’AC Milan (2-1) mardi dernier lors de la quatrième journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a repris confiance avant la trêve internationale. Lors de son déplacement au Stade Auguste-Delaune II pour en découdre avec le Stade de Reims dans le cadre de la douzième journée du championnat de France, la formation francilienne s’est imposée sur le score de 0-3.

Si le club francilien doit cette victoire à son attaquant Kylian Mbappé, auteur du triplé ce soir-là, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est quand-même insatiable des performances du capitaine de l’Equipe de France. En conférence de presse après la victoire, l’ancien coach du FC Barcelone n’a pas manqué de critiquer son joueur.

« Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui (samedi, ndlr). Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion », avait-il déclaré.

La réponse de Mbappé à Enrique

Connu pour ne pas rester sans répondre aux critiques à son encontre, Kylian Mbappé a bel et bien répondu à son coach. De quoi semer de la zizanie dans le vestiaire parisien ? NON. La réponse de l’attaquant français n’a pas pris cette allure. Une réponse qui prend acte des remarques faites par l’ancien sélectionneur de la Roja.

Selon les informations de L’Equipe, Kylian Mbappé ne se sent pas vexé par les propos de son coach. Au contraire, l’ancien Monégasque prend acte des critiques de Luis Enrique pour corriger ses imperfections. « La sortie de son entraîneur n'a officiellement pas contrarié l'ex-Monégasque. Il a compris que Luis Enrique souhaitait être exigeant avec lui pour en tirer encore davantage est conscient qu'il aurait pu effectuer une meilleure première période », indique le quotidien sportif français, qui précise que la relation entre les deux hommes demeure au beau fixe.