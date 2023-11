Montpellier – Nice : Le Gym cale à la Mosson (0-0)

L’OGC Nice était en déplacement ce vendredi sur la pelouse de Montpellier dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Score final, 0-0.

Nice et Montpellier étaient aux prises ce vendredi soir en ouverture de la onzième journée de Ligue 1. Au stade de la Mosson, Nice n’est jamais parvenu à trouver la faille, tout comme les Héraultais.

Des Niçois très entreprenants d’entrée

La rencontre démarrait avec des Niçois qui s’emparaient du ballon et s’installaient dans le camp adverse. Les visiteurs s’offraient les premières occasions du match, qu’ils ne fructifièrent pas. C’est finalement Montpellier qui va s’offrir la première grosse occasion du premier quart d’heure. Suite à une mauvaise relance de Marcin Bulka, Ferri décochait une demi-volée mais ne trouva pas le cadre (14e).

Le réveil de Montpellier

Montpellier sortait enfin de sa moitié de sa moitié de terrain et mettait la pression sur le camp niçois. Akor Adam pensait ouvrir le score après s’être débarrassé de Todibo mais sa frappe échouait sur le poteau gauche de Bulka (31e). Bouanani va s’offrir une occasion presqu’identique à la 34e et voyait son tir passer tout près du poteau de Lecomte. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Un match sans vainqueur

La deuxième mi-temps démarrait de la même manière que la première avec des Niçois, plus dangereux. Mais le Gym se heurtait à une défense pratiquement infranchissable et un Benjamin Lecomte des grands soirs. Le gardien héraultais n’était pas le seul à se démarquer avec ses gants. Marcin Bulka également veillait au grain et maintenait Nice dans le match. Illustration faite de ce tir d’Adams à la 60e, bien stoppé par le gardien niçois. 0-0, c’est le score final au terme de la rencontre. L’OGC Nice (26 pts) est toujours le leader du championnat mais voit sa place être sérieusement menacée par le PSG et Monaco.