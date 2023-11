Reims – PSG : Paris prend les rênes de la Ligue 1 (0-3)

Reims recevait le PSG ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Score final, 0-3.

Le Stade de Reims accueillait le Paris Saint-Germain ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Quatre jours après leur défaite à Milan, les Parisiens étaient attendus au tournant ce weekend. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas manqué l’occasion de prendre les rênes de la Ligue 1 en disposant des Champenois (0-3)

Un but précoce

Il ne fallait pas arriver tard au stade Auguste-Delaune II cet après-midi. Dès la 2e minute, Kylian Mbappé faisait déjà trembler les filets après un bon centre d’Ousmane Dembélé (0-1). Reims, loin d’être découragé, va mettre la pression sur les Franciliens en grappillant beaucoup de ballons et en s’offrant plus d’occasions. Mais les Champenois se heurtaient à un mur nommé Donnarumma.

Gros match de Donnarumma

Le gardien italien est le héros du Paris Saint-Germain cet après-midi. Pendant longtemps, il aura empêché les Rémois de revenir au score et conservé l’avantage des siens. Gianluigi Donnarumma s’est notamment illustré sur des frappes rémoises à la 21e, 29e et 44e minute. L’Italien sera aussi déterminant en seconde partie et ne laissera rien aux Champenois.

Paris, nouveau leader de Ligue 1

En deuxième mi-temps justement, Paris va rapidement faire le break et éteindre les espoirs de Reims. A la 57e, Mbappé reprenait une passe de Soler et catapultait le ballon au fond des filets (0-2). Les Rémois vont s’offrir d’autres occasions mais trouvaient toujours Donnarumma sur la ligne. Kylian Mbappé va mettre définitivement fin aux espoirs des Champenois en reprenant un centre de Barcola dans les dernières minutes du match et y aller de son triplé (0-3, 81). Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain (27 pts) double l’OGC Nice (26 pts) et prend la tête du classement de Ligue 1.