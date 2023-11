AC Milan – PSG : Paris manque le coche (2-1)

L’AC Milan recevait le PSG ce mercredi soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Score final, 2-1.

L’AC Milan et le Paris Saint-Germain étaient aux prises ce mercredi soir à San Siro pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Milanais qui prennent leur revanche sur les Parisiens après la défaite à l’aller (2-1).

De l’intensité d’entrée de jeu

La rencontre entre le PSG et Milan débutait avec une forte intensité et de l’envie des deux côtés. Rafael Leão allumait la première brèche dès la première minute mais Gianluigi Donnarumma, qui a reçu un accueil particulier de la part des supporters milanais, veillait au grain. Randal Kolo Muani va répondre à l’international portugais dans la foulée mais voyait son tir contré par la défense milanaise.

Paris prend les devants…pour quelques minutes

Cependant, c’est bien Paris qui aura le sourire en premier dans ce match. A la 9e minute, Milan Skriniar ouvrait le score de la tête sur corner suite à une passe de Marquinhos (0-1). Le PSG prenait ainsi l’avantage au score mais cela ne sera pas pour longtemps. Trois minutes plus tard, Rafael Leão égalisait d’un geste acrobatique après une première frappe d’Olivier Giroud repoussée par Donnarumma (1-1, 12e). Les deux équipes se rendaient alors coup pour coup mais les gardiens étaient au rendez-vous des deux côtés, bien aidés par leurs défenses. Peu avant la demi-heure de jeu, Mike Maignan est sauvé par sa barre transversale après une frappe d’Ousmane Dembélé. Le jeu s’emballe et les deux équipes concédaient beaucoup de fautes. Elles rejoindront quand même les vestiaires sur ce score de parité.

Giroud assomme le PSG

En seconde partie, c’est l’AC Milan qui prend rapidement les devants. Trouvé par Théo Hernandez dans la surface parisienne, Olivier Giroud donnait l’avantage aux Rossoneri sur un coup de tête (2-1, 50e). Luis Enrique fait entrer Gonçalo Ramos, Lee Kang-In et Fabian Ruiz pour donner un nouveau visage à son équipe, dominée par l’AC Milan. Mais le PSG ne parvenait toujours pas à être de nouveau efficace devant les buts, à l’instar de Mbappé qui butait sur Mike Maignan à la 68e malgré sa spéciale. Le match va prendre fin sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Milanais qui remportaient ainsi leur première victoire en C1 cette saison. Le PSG (6 pts) manque l’occasion de creuser l’écart avec ses concurrents et se voit même doublé par le Borussia Dortmund (1er, 7 pts), tombeur de Newcastle un peu plus tôt dans la soirée, en tête du classement.