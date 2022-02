PSG : le Collectif Ultras Paris charge la direction et les joueurs

Une semaine avant le grand choc contre le Real Madrid. Deux jours après sa victoire face à Lille, le PSG est entré dans une semaine décisive avec la préparation de son 8eme de finale aller de Ligue des Champions contre les Merengue, mardi prochain.

Une semaine pour mettre en place une stratégie et se mettre dans les meilleures dispositions pour faire chuter le club le plus titré de l’histoire de la compétition. Avant de défier le Real Madrid de Karim Benzema, le PSG doit s’occuper de ses obligations nationales avec la réception de Rennes, vendredi soir (21h) au Parc des Princes. Un match de Ligue 1 face à ses supporters qui risque peut-être d’être dans une ambiance plus hostile que pourrait le prévoir un rendez-vous européen.

En effet, au lendemain du succès en terres lilloises, le Collectif Ultras Paris s’est fendu d’un communiqué pour le moins piquant envers la direction et les joueurs. Malgré les nombreux titres glanés depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, le CUP pointe du doigt le perte d’identité du club parisien sous l’effet des millions voire milliards d’euros.

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus."

"Le visage d’un club qui se veut une marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs... qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive et qui donne l’impression que la saison commence en février. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites."

Le CUP pointe également "des changements incessants d’entraîneur sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement ne soit mis en place, des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une priorité tant la soupe est bonne."

Un vrai coup de gueule qui peut surprendre vu l’échéance prochaine contre le Real Madrid mais qui a peut-être pour but de pousser les coéquipiers de Kylian Mbappé à en faire plus alors que le jeu mis en place par Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité…