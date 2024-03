PSG, énorme rebondissement pour Hakimi

Une grande révélation vient de tomber pour l’avenir d’Achraf Hakimi au PSG.

L’été sera très mouvementé dans la capitale française. Le PSG est déjà sûr et certain de perdre Kylian Mbappé qui devrait filer Real Madrid. Ce dernier a informé en personne le club et ses coéquipiers début février qu’il n’allait pas prolonger son contrat en fin de saison. Mais l’international français pourrait ne pas être le cadre du PSG à plier bagages. Son coéquipier et ami, Achraf Hakimi est également annoncé sur le départ. La situation du Marocain vient d’ailleurs de connaitre un gros rebondissement.

Achraf Hakimi sur les traces de Mbappé ?

Une chose est certaine, le PSG sera orphelin de Kylian Mbappé la saison prochaine. L’international français devrait signer au Real Madrid sauf grande surprise. Les discussions sont d’ailleurs très avancées entre les deux parties au point où le numéro du joueur aurait déjà été choisi. Kylian Mbappé devrait ainsi être séparé de son meilleur ami, Achraf Hakimi.

Getty

Cependant, les médias évoquaient il y a quelques semaines, un intérêt du Real Madrid pour l’international marocain. A en croire que la presse ibérique, le joueur formé au club madrilène devrait succéder à Dani Carvajal au poste de latéral droit. Le Real Madrid devrait alors passer à l’action à l’été 2025, à un an de l’expiration du contrat de Hakimi (2026).

Le PSG en passe de blinder Hakimi

Outre le Real Madrid, Achraf Hakimi serait également dans le viseur de Manchester City. Les Citizens verraient en l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, le remplaçant idéal de Kyle Walker sur le flanc droit de la défense. Toutefois, le PSG ne compte pas se séparer d’Achraf Hakimi et serait même proche de le blinder.

Selon les informations de Nicolo Schira, le club parisien serait en passe de prolonger l’ancien joueur de l’Inter Milan. A en croire le journaliste italien spécialiste du mercato, le PSG aurait proposé un nouveau contrat liant Achraf Hakimi avec le club jusqu’en juin 2028. Estimée à 65 millions d’euros pour le moment, la valeur marchande du Marocain pourrait grimper après la signature de son nouveau bail avec le PSG.