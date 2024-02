Après Mbappé, le Real Madrid veut jouer un sale tour au PSG

Proche de signer Kylian Mbappé, le Real Madrid fonce sur un autre joueur du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Kylian Mbappé arrive enfin à son terme. Après plusieurs années de séductions et d’intérêts, le Real Madrid va enfin signer le Français l’été prochain sauf énorme rebondissement. Les négociations semblent d’ailleurs très avancées entre le club madrilène et Mbappé qui va quitter le PSG en fin de saison. Mais, l’ancien attaquant de Monaco ne serait pas le seul Parisien visé par le Real Madrid. Les Merengues ciblent un autre joueur du club francilien et pas des moindres.

L’histoire de Kylian Mbappé au Real Madrid démarre enfin

Formé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a explosé aux yeux du monde entre 2016 et 2017 en battant plusieurs records de précocité avec le club monégasque. Champion de France avec l’ASM en 2017, le Français rejoint le PSG lors du mercato estival alors qu’il était courtisé par plusieurs autres cadors européens dont le Real Madrid. Le club madrilène n’abandonnera pas le joueur pour autant et fera de sa signature, une obsession.

Après un énième refus de Bondynois de rejoindre la capitale espagnole en 2022 où il a prolongé avec le PSG dans les derniers instants du mercato, le Real Madrid aura enfin gain de cause. L’international français a informé le PSG qu’il ne prolongera pas en fin de saison. Kylian Mbappé aurait même déjà signé son contrat avec le Real Madrid à en croire les révélations de Marca il y a quelques jours. Par ailleurs, le champion du monde 2018 pourrait ne pas être le seul Parisien à rejoindre la capitale espagnole.

Le Real Madrid veut chiper Achraf Hakimi au PSG

Alors qu’il ne manquerait que l’officialisation de la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid vise un autre joueur du PSG. Selon les révélations d’AS vendredi, le club merengue s’intéresserait à Achraf Hakimi. Formé au Real, l’international marocain a dû aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. Mais comme pour bon nombre de ses anciens jeunes joueurs, le Real Madrid n’a apparemment pas abandonné l’idée de faire revenir Hakimi.

Cependant, le média espagnol précise que l’ancien défenseur de Dortmund ne serait pas disposé à quitter le PSG avant la fin de son contrat en 2026. Achraf Hakimi pourrait même poursuivre son aventure parisienne puisque le club francilien l’aurait d’ores et déjà informé qu’il souhaiterait le prolonger. Toutefois, le Real Madrid aimerait faire un coup à la Mbappé en attirant le joueur au terme de son contrat actuel et en ne versant aucune indemnité au PSG. Une opération qui ne s’annonce tout de même pas facile puisqu’Achraf Hakimi est aussi sur les tablettes de Manchester City.