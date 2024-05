PSG – Dortmund : L’annonce forte de Hummels sur Mbappé

Le défenseur de Dortmund, Mats Hummels, a évoqué lundi, son duel contre Mbappé lors du choc contre le PSG.

Le Borussia Dortmund défie mardi le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Victorieux à l’aller (1-0), le club de la Ruhr compte conserver son avantage et se qualifier pour la finale, surtout avec leur nouvelle motivation. Mais un homme, en l’occurrence, Kylian Mbappé, pourrait mettre fin au rêve des Borussen s’il est dans un grand soir. Et pour l’en empêcher, Dortmund compte également sur Mats Hummels qui s’est d’ailleurs exprimé sur son prochain duel avec le Français.

Pas de plan anti-Mbappé pour Mats Hummels

Lors de la manche aller, Mats Hummels avait réussi à réduire l’influence de Kylian Mbappé. L’international allemand avait même été élu homme du match après son grand match. Mais pour l’ancien défenseur du Bayern Munich, il est impossible de faire un marquage individuel sur l’attaquant du PSG. A la veille de retrouver Kylian Mbappé pour la manche retour, Hummels révèle la clé pour bloquer ce dernier est de défendre sur lui en équipe.

« Vous ne pouvez défendre sur lui qu'en équipe. Avec sa vitesse inimitable, vous ne pouvez pas défendre sur lui en individuel. Mais il n'est qu'une partie d'un tout, il faut faire attention à beaucoup d'autres joueurs », confie le champion du monde 2014 en conférence de presse.

Les supporters du PSG comptent sur Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas été à son avantage lors de la demi-finale aller de C1 contre Dortmund mercredi dernier. L’international français a été muselé par Mats Hummels et ses compères de la défense. Mais c’est toujours sur le Bondynois que comptent les supporters du PSG pour les envoyer en finale. Ces derniers, à l’image de Mohamed Sissoko, ne doutent d’ailleurs pas que Mbappé sortira un grand match contre le BVB, mardi.

« Il a été critiqué avant le match retour contre Barcelone et au final, c'est lui l'homme de la situation. À chaque fois qu'on le critique, ça le transcende et il nous montre tout le temps qu'il est le meilleur et que c'est lui le numéro 1 », déclarait l’ancien joueur du PSG dimanche, au micro de Téléfoot.