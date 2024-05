Un ancien du PSG annonce un grand Mbappé contre Dortmund

Un ancien joueur du PSG a prédit dimanche, un grand match de Kylian Mbappé contre Dortmund.

Le PSG reçoit mardi prochain, le Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des Champions. Défait à l’aller, le club parisien doit gagner pour renverser le BVB. Et pour cela, le Paris Saint-Germain devra compter sur un Kylian Mbappé. Alors qu’il a été muselé il y a une semaine, un ancien joueur du PSG se montre très confiant pour le match du natif de Bondy contre le club de la Ruhr dans deux jours.

Mbappé va répondre présent selon Mohamed Sissoko

Le Paris Saint-Germain va jouer sa qualification en finale de la C1 à domicile. S’ils se sont inclinés à l’aller (1-0), les hommes de Luis Enrique pourront compter sur le soutien de leur public. Mais sur le terrain, le PSG compte bien évidemment sur Kylian Mbappé qui doit encore une fois, se racheter de son match il y a une semaine en Allemagne. Pour Mohamed Sissoko, il n’y a aucun doute : Kylian Mbappé sera au rendez-vous.

« Il a été critiqué avant le match retour contre Barcelone et au final, c'est lui l'homme de la situation. À chaque fois qu'on le critique, ça le transcende et il nous montre tout le temps qu'il est le meilleur et que c'est lui le numéro 1 », a déclaré l’ex-parisien (2011-2023) au micro de Téléfoot.

Mbappé très motivé pour PSG – Dortmund

Si la question sur la performance de Kylian Mbappé revient au cœur des débats, c’est parce que ce dernier a encore été transparent à l’aller contre Dortmund. Une situation qui a déjà été observée lors du quart de finale aller contre le Barça. Le principal intéressé se sait également très attendu mardi et se montre même confiant pour une qualification du PSG.

(C)Getty Images

« La pression ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », confiait Kylian Mbappé plus tôt dans la journée.