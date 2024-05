PSG - Dortmund, l’énorme service que demande Luis Enrique à Mbappé

Star du PSG, Kylian Mbappé est véritablement sollicité par son entraîneur pour ce match retour contre le Borussia Dortmund.

Très discret lors de la manche aller au Signal Iduna Park, mercredi dernier, Kylian Mbappé est très attendu contre le Borussia Dortmund, ce mardi, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Avant ce choc, l’entraîneur Luis Enrique fait une énorme demande à son attaquant vedette.

Gonçalo Ramos titulaire ?

Bien qu’il ait été convoqué pour le match aller perdu en Allemagne (1-0), Gonçalo Ramos n’avait pas disputé la moindre minute au Signal Iduna Park, mercredi dernier. Ce qui a attiré la colère de plus d’un, dont Daniel Riolo, qui s’en était pris à l’entraîneur du club francilien. En conférence de presse, ce lundi, le technicien espagnol a été interrogé sur la probable titularisation du Portugais ou non. A cet effet, Lucho n’a pas voulu donner une certitude.

« Comme tu peux l'imaginer, on a une analyse profonde et une connaissance. Chaque attaquant a des caractéristiques particulières et ça peut surprendre quand on dit pourquoi il sort ce joueur. J'ai une pleine confiance en tous mes joueurs. Tout le monde peut débuter le match », a-t-il déclaré.

Lucho invite Mbappé à défendre

Invité à expliquer sa manière à offrir plus de possibilités à Kylian Mbappé à trouver le chemin des filets, l’Asturien a invité son attaquant et ses partenaires d’attaque à défendre au même titre que les autres joueurs.

« On a un objectif commun, c'est pour ça qu'on essaie toujours de faire partir le ballon de l'arrière de l'apporter de la meilleure manière aux attaquants. Comme c'est une équipe, on demande aussi aux attaquants qu'il y ait peu de ballons qui arrivent en défense. On est tous une équipe et tout le monde joue d'un instrument. Les footballeurs peuvent être excellents et doivent aider à défendre. Nos défenseurs doivent nous aider à amener le ballon devant », a lancé Lucho, avant de poursuivre en invitant le Bondynois à toucher le ballon là où il est dangereux.

« C'est très facile. Chaque match est différent de l'autre, ça dépend où sont les espaces. Parfois, c'est entre les lignes, d'autres fois l'adversaire ferme donc il faut déborder par les ailes. Notre objectif est que nos meilleurs joueurs, plus ils participent, mieux c'est. Je ne veux pas que l'attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain, je veux que l'attaquant touche le ballon dans les zones critiques et c'est difficile. Je sais que vous avez très envie de parler de Kylian et je suis habitué à parler de Kylian. Comme objectif, nous voulons trouver nos meilleurs joueurs. Evidemment, nos adversaires ne vont pas le laisser libre au point de penalty, ils vont le laisser toucher le ballon au milieu de terrain. Je veux qu'il aille le toucher là où il est dangereux », a-t-il souligné.