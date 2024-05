PSG, Daniel Riolo achève Luis Enrique après l’élimination face à Dortmund

Daniel Riolo n’en finit pas avec Luis Enrique. L’élimination du PSG provoque une colère noire du journaliste qui attaque encore l’entraîneur parisien.

Luis Enrique et Daniel Riolo, c’est comme la nuit et le jour. L’éditorialiste RMC n’est jamais séduit par le travail de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Après l’élimination du club de la capitale française, ce mardi soir, au Parc des Princes, le journaliste perd les pédales et fracasse l’Asturien dont il n’arrive jamais à comprendre les choix.

Riolo peste contre la gestion de Ramos

Après la défaite du match aller (1-0) au Signal Iduna Park, le Paris Saint-Germain a été encore battu par le Borussia Dortmund (0-1), ce mardi soir, au Parc des Princes. Une nouvelle défaite qui confirme l’élimination du club champion de France. Alors qu’il avait déjà critiqué Luis Enrique avoir laissé Gonçalo Ramos au banc lors du match aller, Daniel Riolo est cette fois-ci furieux que le Portugais n’ait pas terminé le match retour au Parc des Princes (sorti après 62 minutes).

« Ramos, il fallait le laisser jusqu'au bout. Sur la fin de match du PSG, où pendant 10 minutes tu as été dans la surface, il aurait été utile. Il y a un mauvais choix. Il a fait le mauvais choix à l'aller et il (Luis Enrique, Ndlr) le refait au retour. Laisse-le jusqu'au bout ! Et si tu mets Ramos, amène les ballons dans la surface putain… Mbappé, il ne faut jamais le mettre en 9, c'est côté gauche ou sur le banc. Mais pas en 9 ! Il fallait mettre Ramos à l'aller et le laisser jusqu'au bout », a lancé Riolo dans l’After Foot, tout furieux.

“ Luis Enrique est un entraîneur banal ”

Selon Daniel Riolo, Luis Enrique est un entraîneur surcoté. Même s’il dit qu’il n’est “pas en colère”, l’éditorialiste RMC pointe du doigt “l'adresse technique” qui fait défaut dans le jeu parisien.

« Luis Enrique a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c'est l'évangile, parce qu'il descend sur Terre et il trouve des solutions (ironique, ndlr). Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J'en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c'était un génie. (…) L'état d'esprit est devenu meilleur, mais le collectif, le jeu… Tactiquement il y a quoi ? Il n'y a pas de génie. Je ne lui en veux pas, mais je veux qu'on arrête de dire que Luis Enrique est un génie. C'est un entraîneur banal. Terzic lui a donné une leçon en deux matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie », a ajouté Daniel Riolo.