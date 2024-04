PSG - Barça : Les compliments de Joao Félix à Kylian Mbappé

Joao Félix a adressé des compliments à l’endroit de Kylian Mbappé avant le choc PSG – Barça.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone seront prises mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc qui été lancé depuis plusieurs semaines à travers les déclarations des acteurs des deux équipes dans les médias. Que ce soient les joueurs, anciens joueurs, entraineurs voire même les supporters, tout le monde y va de son pronostic. S’exprimant également sur cette affiche, Joao Félix a tenu des propos élogieux envers Kylian Mbappé.

Joao Félix impressionné par Kylian Mbappé

Le choc entre le PSG et le Barça continue de faire parler à deux jours de la manche aller. Malgré les provocations des ultras parisiens et la réponse du club catalan, le match sera bien disputé sur le terrain. Sur le rectangle vert justement, la principale menace du PSG a pour nom, Kylian Mbappé.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Interrogé sur le Bondynois, Joao Félix a avoué être sous le charme du style du Français. « C’est peut-être le meilleur attaquant du monde. J’aime sa façon de jouer. Qu’il vous reçoive dans les pieds ou qu’il aille dans l’espace, il est très rapide et a de la qualité. En d’autres termes, il est très décisif et fait la différence dans n’importe quelle équipe où il se trouve », déclare l’attaquant du Barça.

Joao Félix révèle la clé pour arrêter Mbappé et Dembélé

Toutefois, Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur dont le Barça devrait se méfier. L’autre atout offensif du PSG est Ousmane Dembélé, un joueur bien connu des Catalans pour avoir passé six ans à Barcelone. Par ailleurs, Joao Félix compte sur la solidité défensive du Barça pour réduire l’influence de Mbappé et de Dembélé.

Getty

« Lui et Ousmane Dembélé ? Ils sont tous les deux très bons, mais le football est fait de duels et tous les dix ne gagnent pas. Nous devons être bons défensivement pour pouvoir les arrêter, eux et les autres », confie l’international portugais.