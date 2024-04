PSG - Barça, Luis Enrique met la pression sur ses joueurs

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a envoyé un message à ses joueurs avant le choc contre le Barça, mercredi prochain.

A deux jours de leur première confrontation en quart de finale aller de la Ligue des Champions cette saison, le choc entre le PSG et le Barça continue de faire parler. Joueurs, anciens joueurs, supporters et même entraineurs, tout le monde y va de son avis et de son pronostic. Cette fois, c’est Luis Enrique qui s’est prononcé sur ses retrouvailles avec son ancien club.

Luis Enrique motive ses joueurs avant le choc contre le Barça

C’est devenu l’un des classiques de la Ligue des Champions ces dernières saisons. Une rivalité qui tire sa source notamment de la remontada du Barça face au PSG en 2017. Cette année, les deux équipes se retrouvent encore dans une phase à élimination directe alors que le club parisien est toujours à la quête de sa première étoile en C1. Pour Luis Enrique, ce vide dans l’armoire à trophées du PSG doit être une motivation pour ses joueurs avant de défier le Barça.

« Barcelone a gagné cinq Ligues des champions, nous n’en avons gagné aucune. Il est impossible qu’ils soient plus excités que nous. C’est impossible. Et pour nous, la pression n’est certainement pas là », déclare l’entraineur espagnol sur le site officiel du PSG.

Luis Enrique veut éliminer le Barça avec le PSG

Cette double confrontation a une saveur particulière pour Luis Enrique. L’ex-sélectionneur de l’Espagne retrouve en effet, son ancienne équipe. Luis Enrique était d’ailleurs l’entraineur du Barça lors de la fameuse remontada en 2017. Dernier coach à avoir remporter la Ligue des Champions avec le Barcelone (2015), le technicien espagnol veut montrer aux Parisiens que son cœur est désormais au PSG.

« Jouer Barcelone est difficile pour moi d’un point de vue émotionnel, mais en même temps, c’est stimulant. Je veux faire du bon travail. Je veux que mon équipe gagne le match. Je veux leur prouver et me prouver à moi-même qu’en tant que professionnel, je suis au plus haut niveau. Et cela signifie de battre le Barça. Pour leur faire mal, nous allons devoir donner la meilleure version de nous-même. Barcelone est un club de très haut niveau. C’est une bonne équipe. Ce sera très difficile, mais je pense que nous sommes à un très haut niveau aussi. Nous sommes dans une bonne période et je suis convaincu que nous pouvons les éliminer », ajoute Luis Enrique.