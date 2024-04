La réponse cinglante du Barça aux supporters du PSG

Le Barça a répondu aux supporters du PSG lundi après le message provocateur de ces derniers, dimanche.

Le Paris Saint-Germain reçoit mercredi le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais les esprits se chauffent déjà à quelques jours de ce choc entre Parisiens et Blaugranas. Après la provocation osée des ultras du PSG dimanche, le Barça a rétorqué de façon cinglante ce lundi.

Le message provocateur des ultras du PSG envers le Barça

A deux jours du choc entre le PSG et le Barça, les déclarations ne cessent de fuser des deux côtés. Alors que les joueurs des deux équipes ont lancé le match dans les médias depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale, les supporters sont entrés dans la danse. Et, ce sont les ultras du PSG qui ont lancé les hostilités avec un tacle cinglant sur le Barça dans leur message de soutien à leur équipe.

« Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont hier. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage doit se sentir en territoire plus qu’hostile », pouvait-on lire dans le communiqué publié, dimanche.

Le Barça se moque à son tour du PSG

Le communiqué des ultras du PSG a sûrement fait écho à Barcelone où le club catalan n’a pas tardé à réponde aux Parisiens. Et à son tour, le Barça a trollé le club de la capitale d’une manière piquante. Le club blaugrana a en effet diffusé une courte vidéo sur ses réseaux sociaux avec en toile de fond, la Tour Eiffel.

Mais, le symbole de la Tour Eiffel a été gommé par l’apparition d’un dirigeable aux couleurs du Barça. Ce dernier est notamment accompagné d’un « Sempre Barça » qui veut dire « Barça pour toujours ». Le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone promet donc d’être électrique.