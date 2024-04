PSG, la provocation osée des supporters envers le Barça

Les supporters du PSG ont lancé le choc contre le Barça avec un tacle cinglant sur le club catalan, dimanche.

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone mercredi prochain en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais en réalité, ce choc a déjà démarré depuis plusieurs semaines avec les déclarations des joueurs deux équipes dans les médias. Par contre, les supporters n’avaient pas encore réagi sur cette double confrontation. C’est chose faite désormais avec le message cinglant des Ultras du PSG à l’endroit du Barça.

Le message provocateur des ultras du PSG à l’endroit du Barça

Leader de Ligue 1 et en finale de Coupe de France, le PSG joue pourtant sa saison mercredi prochain. L’objectif majeur du club parisien reste la Ligue des Champions et pour cela, il faudra éliminer le Barça des quarts de finale les 10 et 16 avril prochains. Une chose est certaine, Paris peut compter sur le soutien de ses supporters. Ces derniers ont publié un communiqué de soutien ce dimanche mais avec un message cinglant envers Barcelone.

Getty/GOAL

« Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont hier. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage doit se sentir en territoire plus qu’hostile », ont écrit les Ultras.

Les supporters du PSG veulent rendre la vie dure au Barça

Les supporters du PSG se sentent toujours lésés par l’arbitrage lors des dernières rencontres contre le Barça notamment la remontada de 2017. Cette fois, les ultras appellent à une mobilisation générale afin de rendre le Parc des Princes invivable pour les Catalans.

Getty/X

« Il est de notre devoir de faire du Parc une forteresse terrifiante pour l’adversaire et avec la détermination de notre équipe qu’elle soit imprenable. Cette équipe dont la mentalité guerrière et solidaire nous plait, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés (…) Enflammons notre légendaire Parc des Princes, soyons sans pitié. Notre seul objectif est la victoire et pour cela : jouons notre rôle à fond. Ensemble nous sommes invincibles », ajoutent-ils.