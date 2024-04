PSG, Ousmane Dembélé évoque ses retrouvailles avec le Barça

Ousmane Dembélé est revenu sur son aventure catalane à deux jours d’affronter le Barça avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone mercredi pour la manche aller des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce choc va marquer les retrouvailles de Luis Enrique avec son ancien club. Mais, c’est aussi le cas d’Ousmane Dembélé, transfuge du Barça l’été dernier. L’international français est d’ailleurs revenu sur son expérience en Catalogne à deux jours de retrouver ses anciens partenaires.

Ousmane Dembélé raconte son aventure en Catalogne

Comme Luis Enrique, Ousmane Dembélé s’apprête à vivre un moment particulier mercredi prochain. Huit mois seulement après son départ, l’international français va retrouver le Barça dans la peau d’un adversaire. Mais avant, l’ancien joueur de Rennes reconnait avoir vécu de moments merveilleux à Barcelone où il a d’ailleurs beaucoup appris.

« C'est merveilleux de jouer à nouveau à Barcelone et en Espagne. Je pense que ce sera un grand match de football. Je dirais que j'ai beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, grâce à mes entraîneurs, mais aussi aux grands amis que je me suis fait là-bas. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup de monde. J'ai beaucoup appris là-bas », a déclaré Dembélé sur le site officiel de l’UEFA.

Dembélé a échangé avec des joueurs du Barça

Malgré son départ, Ousmane Dembélé est toujours en contact avec des joueurs du Barça comme son compatriote, Jules Koundé ou encore Gavi. Et logiquement, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a évoqué le choc entre le PSG et le club catalan avec ces derniers. Même s’il n’a pas évoqué le contenu de leurs dernières discussions, Dembélé s’attend à un gros duel entre les deux équipes.

« J'ai vu Jules Koundé en sélection avec la France, et il y a eu quelques vannes, comme nous l'avons toujours fait. Mais ce sera un grand match. J'ai aussi pris contact avec Gavi, même s'il est blessé. On se parle souvent avant les matchs », a confié le champion du monde 2018.