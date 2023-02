Pourquoi Erling Haaland n'a-t-il pas tiré le penalty de Manchester City contre Aston Villa ?

Pep Guardiola est revenu sur le "penaltygate" de Manchester City contre Aston Villa.

Pour la septième fois, seulement, de la saison en vingt et un matches de Premier League, Erling Haaland est resté muet ce dimanche face à Aston Villa. Pour autant, le Norvégien n'a pas traversé cette rencontre comme un fantôme, comme cela a pu être le cas le week-end dernier face à Tottenham ou encore face à Chelsea et Manchester United début janvier.

Un "penaltygate" inattendu à Manchester City

Erling Haaland a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score d'Ikay Gundogan et aurait même pu marquer un but durant cette rencontre. Alors que le score était de 2-0 en faveur de Manchester City, Jack Grealish a obtenu un penalty et après une certaine confusion, Riyad Mahrez a reçu le ballon et a marqué des 12 mètres.

En temps normal cette saison, c'est Erling Haaland qui se charge de tirer les penaltys, alors qu'avant l'arrivée de l'international norvégien dans le nord de l'Angleterre, Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan se partageaient souvent les penaltys. Il était donc surprenant de voir Erling Haaland laisser un penalty, en sachant que ce dernier n'avait pas encore marqué dans cette rencontre.

"Nous aurons une discussion"

Après le match, Pep Guardiola n'a pas eu l'air de se réjouir de la situation et a confirmé que Haaland était toujours le meilleur tireur de penalty de Manchester City. "Normalement, Erling est le premier tireur. C'est ce que je voulais mais Riyad essaie toujours de le faire, Rodri était impliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé", a déclaré le patron de City aux journalistes.

"Demain, nous parlerons avec eux. J'aime quand les gens veulent prendre des penaltys mais il y en a toujours un qui est le principal et c'est Erling Haaland", a conclu Pep Guardiola, laissant sous-entendre donc qu'aucun arrangement n'était prévu entre le Norvégien et l'Algérien, tout en n'étant pas en mesure de confirmer que ce changement de tireur ait été effectué dans la bonne humeur.

Avant le penalty, Rodri a pris le ballon à Riyad Mahrez et a eu une discussion animée avec Ilkay Gundogan pour savoir qui allait le tirer. Erling Haaland était également dans la zone mais l'Algérien s'est finalement vu confier l'opportunité et il n'a pas manqué l'occasion d'inscrire son nom au tableau d'affichage et d'amplifier le succès des Cityzens.

Alors que les résultats de Manchester City depuis le point de penalty sont connus pour être irréguliers sous Guardiola, Halaand a marqué ses quatre tirs au but depuis son arrivée cet été et n'en a manqué que deux dans toute sa carrière. Halaand a sans doute été déçu de ne pas avoir obtenu le penalty et sa frustration s'est peut-être accrue lorsqu'il a été remplacé à la mi-temps pour cause de blessure. Guardiola a confirmé que le Norvégien a souffert d'un "gros coup" qui pourrait l'empêcher de jouer le match de haut de tableau contre Arsenal cette semaine.