OM - PSG, la nouvelle déclaration fracassante de Luis Enrique sur Mbappé

Luis Enrique s’est encore exprimée de manière surprenante sur Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre l’OM, dimanche.

Le Paris Saint-Germain s’est adjugé le Classique de Ligue 1 contre l’OM dimanche soir. Mais plutôt que la victoire, c’est encore une fois le traitement réservé à Kylian Mbappé par Luis Enrique qui fait le plus parler. En fin de match, le technicien espagnol s’est à nouveau expliqué sur sa gestion de l’international français.

Luis Enrique s’en fout des états d’âme de Mbappé

Le PSG s’est offert le scalp de l’OM lors de la 27e journée de Ligue 1 dimanche soir (0-2) grâce à des buts de Vitinha et de Gonçalo Ramos. Transparent pour son dernier Classique, Kylian Mbappé a été remplacé peu après l’heure de jeu. Ce qui n’est pas si surprenant puisque Luis Enrique nous avait déjà habitués à ce scénario depuis plusieurs semaines. Interrogé à nouveau sur les raisons de son choix, l’entraineur du PSG a une fois encore assumé sa décision.

« Mbappé déçu de sortir ? Pourquoi déçu ? Chaque semaine, je dis la même chose à son sujet. C’est fatigant à force. Je suis le coach et je vais prendre les décisions jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye de trouver la meilleure solution pour le club. Peut-être que je me trompe. Vous étiez d’accord avec moi ? Ah oui ? Mais si vous ne l’êtes pas, je m’en fiche », lâche Luis Enrique au micro de Prime Video.

Luis Enrique modeste après la victoire du PSG contre l’OM

Le résultat final du Classique ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. En effet, le PSG a subi à plusieurs reprises les assauts des Marseillais qui ont payé pour leur manque de réalisme. L’OM a notamment cadré 10 tirs sur 22 contre 3 sur 8 pour Paris. Luis Enrique est également conscient de la prestation peu convaincante de son équipe.

« Si je devais analyser le match, la 1e mi-temps, ce n’était pas assez bon. Beaucoup d’erreurs, on ne s’est pas créé d’occasions et on a perdu beaucoup de ballons. Puis le match a changé avec l’exclusion. On devait faire les choses différemment. C’était une bonne réponse de notre part, une bonne manière de se battre avec un autre style. C’est bien pour nous de jouer comme ça, on en sort plus fort », reconnait le coach du PSG.

Luis Enrique valide le public de l’OM

Kylian Mbappé adore jouer au Vélodrome en raison de l’atmosphère du stade. Une atmosphère qui comme l’a souligné Warren Zaire-Emery est bien accueillie par le PSG. « L’atmosphère ? C’était impressionnant et sympathique. C’est bien pour les joueurs de jouer dans cet environnement », confie Luis Enrique avant d’expliquer le repositionnement d’Ousmane Dembélé sur le terrain.

« Dembélé comme numéro 10 ? On a essayé de jouer par rapport aux faiblesses de l’adversaire. Il faut créer des espaces. Mais on a fait trop d’erreurs. Ça fait partie du foot. On doit accepter ça et progresser », explique-t-il.