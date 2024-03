OM - PSG, le tacle déguisé de Zaire-Emery aux supporters marseillais

Le milieu de terrain du PSG, Warren Zaire-Emery a taclé le public marseillais à quelques heures du choc contre l’OM, dimanche.

Le PSG affronte l’OM dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Et s’il y a une chose qui n’avantage pas le club parisien, c’est le public vu que le match se joue au Stade Vélodrome. Un public qui, s’il est considéré comme l’un des plus chauds d’Europe, n’impressionne pas pour autant un certain Warren Zaire-Emery.

Warren Zaire-Emery tacle le public de l’OM

Le public du Stade Vélodrome a toujours rendu la vue difficile aux adversaires de l’OM. Le PSG ne devrait pas échapper à la règle lors du Classique ce dimanche. Mais si Kylian Mbappé adore jouer dans l’ambiance du Vélodrome malgré l’adversité, pour Warren Zaire-Emery, c’est une motivation supplémentaire pour battre l’OM avec la manière.

« C'est sûr que quand on joue à Marseille avec leurs supporters qui poussent, on a envie de gagner et pas qu'un peu. On a envie de bien gagner », a lâché l’international français dans un entretien accordé à Téléfoot.

Le PSG veut climatiser le Vélodrome

Le PSG n’est nullement impressionné par l’ambiance hostile qui devrait prévaloir au Vélodrome ce dimanche soir. Bien au contraire, les Parisiens ne veulent pas se ménager face à l’OM. Le club francilien compte plutôt s’offrir une victoire de prestige lors de ce Classique comme l’a souligné Kylian Mbappé.

« C'est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. C'est des matchs à tension, c'est des matchs que les gens regardent. Maintenant, on va aller là-bas pour écrire une nouvelle page des Classiques. Dimanche, c'est un match extrêmement important pour nous, pour les supporters, pour le groupe aussi parce que c'est le début d'un important chapitre, un mois crucial pour notre saison », a confié l’attaquant vedette du PSG.