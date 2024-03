Kylian Mbappé n’a pas été très en vue dimanche lors de ce qui est censé être son dernier Classique sous le maillot du PSG.

Cela devait être sa soirée ! Après s’être préservé durant les deux matches de l’équipe de France durant ce mois de mars, au point de susciter notamment le courroux de nombreux observateurs, Kylian Mbappé était très attendu ce dimanche à l’occasion du Classique OM - PSG. Finalement, il aura parcouru ce choc de manière très discrète. Durant le temps qu’il sera resté sur le terrain, le Bondynois n’a pratiquement rien montré.

Mbappé discret pour son ultime visite au Vélodrome

Il ne serait pas exagéré de dire qu’il s’agissait d’un des plus décevants Classiques de Mbappé. L’international français n’a guère pesé sur le jeu des siens et devant il ne s’est pas montré à son avantage. Aucune occasion dangereuse à mettre à son actif. Pas même un tir tenté. Douze ballons perdus et un tiers des passes ratées (6/20) par ailleurs. Des chiffres indignes d’un joueur de son statut.

Mbappé a été fantomatique et à partir de là il n’y avait rien de surprenant à ce qu’il sorte avant la fin suivant la logique de son coach. Luis Enrique a en effet encore sévi en le sortant bien avant le terme de la partie. Il l’a rappelé sur le banc dès la 65e minute pour incorporer Gonçalo Ramos. La réaction qu’a eue le buteur parisien en voyant son numéro s’afficher disait beaucoup de sa déception. Une déception qui contrastait avec le côté décontracté qu’il avait montré avant le match, en sifflotant notamment dans les couloirs du Vélodrome.

Getty

Il a été surpris par son remplacement

La réaction du numéro 7 parisien au moment où il a rejoint le banc était particulièrement scrutée. Avec tous les caméras braqués sur lui, il a eu la bonne idée de ne pas bouder, tapant dans les mains de toutes les personnes présentes sur le banc. Tout juste s’est-il contenté d’esquisser une petite moue, tout à fait compréhensible. Les mauvaises langues diront qu’il a filé directement au vestiaire plutôt que de rester avec ses coéquipiers, mais c’était aussi le cas de Fabian Ruiz et d’Ousmane Dembelé. Les joueurs sortis devaient faire attention à ne pas prendre froid vu les conditions climatiques. Il n’y avait donc pas de quoi polémiquer.

Le choix de l’entraineur parisien sera tout de même fortement commenté, on n’en doute pas. Car même dans un mauvais jour, Mbappé est capable de faire la différence à tout moment. Surtout dans un match où son équipe est obligée d’opérer en contres. D’autre part, il s’agissait du dernier Classique de l’ancien monégasque. Même s’il n’est pas là pour distribuer des cadeaux, le technicien ibérique aurait pu faire une fleur à son joueur vedette en le laissant sur la pelouse jusqu’au bout.

Il restera invaincu face à l’OM

Cette ultime visite au Stade Vélodrome ne laissera donc pas un souvenir impérissable à Mbappé. Mais, au moins, il pourra se consoler avec la victoire acquise par son équipe dans un contexte compliqué (2-0, en ayant joué en infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps).

Getty

De plus, il va quitter Paris avec la particularité de n’avoir jamais perdu un Classique. Plus globalement, il ne s’est jamais incliné face à Marseille depuis ses débuts en pro (14 victoires et 2 nuls). Ces chiffres signifient certainement quelque chose pour le grand compétiteur qu’il est, même s’ils ne sont pas de nature à le contenter. Le prochain épisode, ça sera dans l’autre Classique. Le plus grand.