OM – PSG, l’hommage subtil de Mbappé au Vélodrome

Kylian Mbappé a rendu un hommage subtil au Vélodrome à quelques heures du Classique entre l’OM et le PSG.

Le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour un certain Kylian Mbappé qui devrait disputer son dernier Classique face au club phocéen. Avant de vivre pour la dernière fois l’ambiance du Stade Vélodrome, l’international français a rendu un hommage au public marseillais à quelques heures du début du choc OM – PSG.

Kylian Mbappé adore le Vélodrome

Sept ans après son premier match au Stade Vélodrome, Kylian Mbappé s’apprête à fouler pour la dernière fois la pelouse de l’OM en Ligue 1. Auteur de 10 buts contre l’OM dont 9 avec le PSG, l’international français a toujours vécu un moment particulier lors de ses matchs contre Marseille. Des moments rendus magiques par le public phocéen, réputé pour être l’un des plus chauds d’Europe. Et Mbappé a toujours adoré jouer dans cette ambiance particulière.

L'article continue ci-dessous

« C’est difficile à dire quand t’es Parisien. C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. C’est un stade où moi avec le PSG j’adore jouer, parce que ce sont des matchs à tension, que les gens regardent », avoue-t-il dans un entretien accordé à Téléfoot.

Mbappé dévoile ses objectifs pour la fin de saison

Avec 9 buts, Kylian Mbappé n’est qu’à deux buts d’égaler le record de Zlatan Ibrahimovic et ses 11 buts lors des Classiques contre l’OM. Si c’est la dernière chance pour Mbappé de battre ce record, cette saison est également sa dernière de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Et, Mbappé ne s’en cache plus : il veut finir sur une très bonne note au PSG.

« J'ai envie d'être acteur des prochains mois. Dimanche marque le début d'un chapitre crucial de la saison. On est tous unis pour faire la plus belle fin de saison possible et remporter le plus de titres », confie le meilleur buteur de l’histoire du PSG.